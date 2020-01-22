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Pompalı tüfekli kavgada bir kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:32 | Son Güncelleme

Denizli’de kimliği belirsiz bir şahıs husumetli olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahsa pompalı tüfekle ateş açtı.

Denizli’de kimliği belirsiz bir şahıs husumetli olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahsa pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda yabancı uyruklu şahıs yaralanırken, tüfekten çıkan saçmaların camına isabet ettiği manav dükkanında ise büyük panik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Saltak Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu Mustafa El Yusuf (24) ile aralarında husumet bulunan kimliği belirsiz bir şahıs arasında husumet yaşandı. Husumetin kavgaya dönüşmesi sonucu şahıs Yusuf’un üzerine pompalı tüfekle ateş açtı ve ardından kaçtı. Açılan ateşte yaralanan Yusuf ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra bölgeye gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

“Verilmiş sadakamız varmış”
Olayda tüfekten çıkan saçmalar ise içerisinde çok sayıda müşterinin bulunduğu manava isabet etti. O esnada içeride bulunan müşterilerin panik yaşayarak sağa sola kaçışmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Saçmaların isabet ettiği manav çalışanlarından Çetin Varol, büyük panik yaşadıklarını ifade ederek, “Olay esnasında içeride müşterilerimiz vardı. Karşı sokakta yaşandı olay. Tüfekten çıkan saçmalar dükkana isabet etti. Müşterilerimiz vardı olayda can kaybı yaşanabilir ve yaralanmada olabilirdi. Çok şükür ucuz atlattık, verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu.
Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma devam ediyor.

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