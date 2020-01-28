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Pompalı tüfekli magandalar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:26 | Son Güncelleme

Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA - SULTANGAZİ'de, sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş edenler yakalandı.

Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA - SULTANGAZİ'de, sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş edenler yakalandı.
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir grup genç, iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu bir sokağa geldi. Bir süre burada oyalanan gençlerden biri, doldur boşalt yaptıktan sonra ellindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. O esnada yanında bulunan arkadaşları yanından uzaklaştı. Ateş ettikten sonra yanından uzaklaşan arkadaşları tekrar, arkadaşının yanına gelerek elindeki pompalı tüfeği almaya çalıştı. Gruptan bir kişi arkadaşının elindeki pompalı tüfeği alarak, diğer arkadaşlarıyla birlikte sokaktan uzaklaştı. O anları kaydeden mahalle sakinin, "Mahallenin gençlerine bak. Ellerinde pompalı sağa sola hava atıyorlar, atış yapıyorlar" demesi dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINDILAR
Görüntüler üzerine polis harekete geçti.
Görüntülerde yer alan şüphelilerden pompalı silahı kullandığı belirlenen E.E. ile beraberinde bulunan Ö.Y, Ö.Y ve B.S. yakalandı. Yaşları 18'den küçük olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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