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Pompalı tüfekli saldırganlar iki çocuğu yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 07:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, babaları ile otomobil içerisinde oturdukları sırada, pompalı tüfekle saldırıya uğrayan iki çocuk yaralandı.Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7436 sokakta meydana geldi.

Pompalı tüfekli saldırganlar iki çocuğu yaraladı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, babaları ile otomobil içerisinde oturdukları sırada, pompalı tüfekle saldırıya uğrayan iki çocuk yaralandı.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7436 sokakta meydana geldi. Baba Taner D. oğlu Ali D. (12) ve Resul D.(10) ile evinin önünde park halindeki 35 UME 07 plakalı otomobilinin içerisinde oturdukları sırada, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.O.K. (40), H.K. (35), S.K. (16) ve H.K. (20) plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucunda vücuduna saçma isabet eden Ali D. ve Resul D. yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan iki kardeşi özel bir hastaneye sevk etti. Ali D. ve Resul D.’nin sırtlarına gelen saçmalar nedeniyle hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Pompalı tüfekli saldırganlar iki çocuğu yaraladı

Pompalı tüfekli saldırganlar iki çocuğu yaraladı

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