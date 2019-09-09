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Pompalıyla böyle ateş açtı: 2 kişiyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 23:45 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kişi tartışma yaşadığı kişiyi vurmak için av tüfeğiyle rastgele ateş açtı, iki kişi yaralandı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kişi tartışma yaşadığı kişiyi vurmak için av tüfeğiyle rastgele ateş açtı, iki kişi yaralandı. Olay anı amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi TOKİ Konutları’nda Uğur Y ile arkadaşı arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Uğur Y, evindeki pompalı tüfeğini alarak tepelik bir alana çıkarak markete doğru rastgele ateş açtı.
Uğur Y’nin açtığı ateşle market önünde bulunan çiğ köfte satıcısı Hüseyin Akgün (39) ile markete alışveriş yapmaya gelen Hilmi Ergün (55) yaralandı. Olayın ardından Uğur Y, kaçarken çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla zanlı, Tarihi Çarşı bölgesinde yakalandı.
Zanlı sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayda yaralanan Hilmi Ergün, misafirliğe gittiğini söyledi.
Marketten alışveriş yapmak istediğini ifade eden Ergün, "Minibüsten inerken yukarıda birisi vardı. Küfürlü konuşuyordu. Oradaki vatandaşlarla geri dönerken silah sesi geldi. Biri kolumu sıyırdı, diğeri topuğuma geldi. Elinde uzun namlulu silah vardı, ’kaç oradan’ dedi. Markete alışverişe girecektim giremedim. Kapıyı zorladım, kitli geri dönerken silah sesi geldi" dedi.

Olay saniye saniye kaydedildi
Uğur Y’nin tepelik alana çıkarak pompalı tüfekle ateş açması amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde tepelik alana çıkan Uğur Y’nin elinde pompalı tüfekle markete doğru ateş açtığı görülüyor. Görüntü de ayrıca uğur Y’nin ateş açmasının ardından Hilmi Ergün’ün yaralanması ve market önünden uzaklaşması yer alıyor.

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