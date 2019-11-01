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Pompalıyla icra görevlilerine direndi, Emniyet Müdürü ikna etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

Kayseri'de Savaş Ç. (54) borcu nedeniyle otomobilini haczetmek için gelen icra memurlarına, pompalı tüfeğini çekerek engel olmak istedi. Savaş Ç., emniyet müdürü tarafından teslim olmaya ikna edildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde oturan emekli Savaş Ç. için bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince haciz kararı verildi. İcra memurları, saat 14.30 sıralarında haciz işlemi için Savaş Ç.'nin evine gitti. Savaş Ç., otomobilini haczetmek isteyen icra görevlilerine pompalı tüfeğini çekerek engel olmak istedi.

Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, Savaş Ç.'yi silahını indirmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak Savaş Ç., icra görevlileri ile aracını almak için gelen çekicinin gitmesini istedi.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Bunun üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk gelerek, Savaş Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Öztürk'ün çabasıyla ikna olan Savaş Ç., tüfeğiyle polise teslim oldu. Savaş Ç.'nin emniyete götürülmesi ardından otomobili çekiciye yüklenerek yediemin parkına götürüldü.

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Kayseri Savaş Ç. Argıncık Mahallesi pompalı dehşeti

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