Pompeii, yanardağ patlamasından sonra '15 dakika içinde yok oldu'

Yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan antik Pompeii kentinde yaşamın 15 dakika içinde sona erdiği belirlendi.

İtalya'daki Bari Üniversitesi ve Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) ile İngiliz Jeolojik Araştırma Kurumu (BGS) tarafından yapılan araştırmaya göre, M.S. 79 yılındaki yanardağ patlamasının ardından Pompeii kenti kısa sürede taşlaşmış lav parçaları, kül, gaz ve toz bulutu altında kaldı.

Antik kentte yanardağ patlamasında ölen yaklaşık 2000 kişinin büyük kısmı, "piroklastik akıntı" adı verilen bu olgunun etkisiyle nefessiz kalarak hayatlarını kaybetti.

Araştırma sonuçları, "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Vezüv'ün M.S. 79 yılında patlaması sırasında Pompeii'yi vuran piroklastik akıntılar yaklaşık 15 dakika sürdü: Kent sakinleri tarafından solunan bu volkanik kül ölümcül oldu, boğulmalarına yol açtı" denildi.

Enstitü'nün verilerine göre Vezüv Yanardağı 79 yılında patlamadan önce yaklaşık 800 yıl boyunca belirgin bir faaliyet göstermemişti. Vezüv'e yaklaşık 10 km mesafede yaşasalar da yanardağ patlamalarına alışık olmayan Pompeii halkının bu büyük patlamaya karşı hazırlıklı olmadığı tahmin ediliyor.