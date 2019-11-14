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Pompeo: ABD askerleri petrol için kalacak

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 21:18 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, petrol yataklarının IŞİD’den korunması için Suriye’de Amerikan askerlerinin bulundurulacağını söyledi.

Pompeo: ABD askerleri petrol için kalacak

Başkan Trump dünkü açıklamasında "Sadece petrol için geride asker bırakıyoruz" demişti.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında IŞİD'lilerin ülkelerine kabul edilmesi çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı, "Koalisyon üyeleri tutuklu binlerce yabancı terörist savaşçıyı geri kabul etmek ve işledikleri vahşetin hesabını vermelerini sağlamak zorundadır" diye konuştu.

Pompeo, Washington'da düzenlenen ve yaklaşık 30 ülkeden bakan ve üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda, Irak ve Suriye'de çatışmalardan ağır hasar gören altyapının yenilenmesi için finansman sağlama çabalarının artırılmasını da istedi.

Yeniden imar alanında Suriye'nin kuzeydoğusu gibi Irak'ta da yardıma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Pompeo, temel hizmetlerle kritik önemdeki altyapının yeniden inşasında yeniden imar projeleri ve BM yardım programlarına aktarılan kaynağın artırılmasını istedi.

"ABD'nin öncü rolü sürecek"

Pompeo, Suriye‘den asker çekme kararı sonrası ABD'nin IŞİD'e karşı uluslararası koalisyondaki öncü rolünü terk ettiğine dair endişeleri de yatıştırmaya çalıştı. IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi ve sözcüsünün Suriye‘de öldürülmesinin, ABD'nin liderlik rolünde bir boşluk oluşmadığını gösterdiğini kaydeden Pompeo, "IŞİD'le mücadele uzun soluklu bir irade sınavıdır. ABD, büyük önem taşıyan bu güvenlik çabasında koalisyona ve dünyaya öncülük etmeyi sürdürecek" dedi.

Pompeo, Suriye ve Irak'ta IŞİD'in yeniden güçlenmesini önleme çabalarına ek olarak, Batı Afrika ve Sahel bölgesindeki IŞİD varlığına odaklanılması uyarısında da bulundu.

"Suriye'de asker kalacak"

Pompeo, geride kalan IŞİD militanlarının petrol yataklarını yeniden ele geçirmesini önlemek için Amerikan askerlerinin Suriye'de kalacağını da sözlerine ekledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bu hafta yaptığı bir açıklamada Suriye'de halen yaklaşık 600 Amerikan askeri bulunduğunu kaydetmişti. Başkan Donald Trump da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'daki görüşme öncesinde düzenlenen kısa basın toplantısında Suriye'den asker çekme kararını savunarak "Ama petrolü elimizde tutuyoruz. Petrol bizde. Güvende. Sadece petrol için geride asker bırakıyoruz" demişti.

rtr,dpa/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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