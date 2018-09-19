Pompeo: ‘ABD Kuzey Kore ile Hemen Görüşmeye Hazır’

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Kuzey Kore’yle görüşmelere hemen başlamak için hazır olduğunu söyledi. Pompeo, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan Ocak 2021’e kadar arındırılmasının amaçlandığını belirtti.

Pompeo ayrıca Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho’yu gelecek hafta New York’ta görüşmeye davet ettiğini kaydetti.

ABD ayrıca Kuzey Koreli temsilcileri ABD’nin Viyana’da Kuzey Kore Özel Temsilcisi ile en yakın fırsatta buluşmak üzere davet etti.

Kuzey ve Güney Kore liderleri Pyongyang’da yaptıkları görüşmelerde bir anlaşmaya imza atmıştı. Kuzey Kore, Tongchang-ri füze motoru deneme sahasını uluslararası gözlemciler eşliğinde kapatma kararı almıştı.

Ayrıca Kuzey Kore Yongbyon’daki nükleer tesisini Amerika’nın uyumlu adımlar atması halinde kapatacağını belirtmişti.

Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bu kararının Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılmasına dair önemli bir adım olduğunu söyledi.

Pompeo, ABD’nin bu önemli taahhütlere dayanarak ilişkileri dönüştürmek için derhal harekete geçmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore’nin Pyongyang’da bir araya geldiği Güney Kore lideri Moon Jae-in’e verdiği güvenceler Başkan Trump’tan övgü toplamıştı.

Başkan Trump paylaştığı Twitter mesajında zirveden “Çok heyecan verici” diye söz etmişti. Ancak bazı uzmanlar bunun Seul-Washington ilişkilerine gölge düşürecek bir hile olması olasılığından kaygı duyuyor.

