Pompeo, ABD'li düşünce kuruluşlarına 'Dış finansmanınızı açıklayın' çağrısında bulundu

Konuya dair yazılı açıklama yapan Pompeo, Çin ve Rusya'nın ABD'deki etkilerini arttırmak adına düşünce kuruluşlarına büyük bağışlarda bulunduğunu belirtti.

"NÜFUS OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDIĞININ FARKINDAYIZ"

Pompeo, açıklamasında Bakanlık olarak ABD'nin çıkarlarını ilerletmek için dış politikada birçok düşünce kuruluşu ve akademik enstitüyle ortak çalıştıklarını ve farklı düşüncelere saygılı olduklarını kaydederek, "Ancak Çin ve Rusya gibi ülkelerin de bu düşünce kuruluşları aracılığıyla ABD dış politikası üzerinde nüfuz oluşturmaya çalıştığının farkındayız." dedi.

BAKANLIĞA ERİŞİMLERİ DURDURULABİLİR

Düşünce kuruluşlarının dışarıdan aldıkları finansmanı sivil toplum kurumlarının bütünlüğünü korumak adına açıklamalarının gerekli olduğunu vurgulayan Pompeo, aksi durumda Bakanlık yetkililerinin bu durumu göz önünde bulunduracağını ve bu kuruluşların Bakanlığa erişimlerinin durdurulacağını bildirdi.

Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"Artık Bakanlık personeli, bu kuruluşlarla ortak projeye girerken veya nasıl çalışılacağına karar verirken açıklanan belirli finansman kaynaklarına dikkat edecektir. Bu politika, Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) kapsamındaki açıklama gereksinimlerinden farklıdır. Bir gün ABD'nin ekonomik ve kişisel özgürlük, eşit haklar, hukukun üstünlüğü ve gerçek sivil toplum hakkında özgür ve açık diyaloğu teşvik etme çabalarının Çin ve Rusya gibi yerlerde mümkün olacağını umuyoruz."

Pompeo'nun son yıllarda Washington'daki siyasetçiler ve düşünce kuruluşlarına onlarca milyon dolar bağışta bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ı anmaması ise dikkati çekti. (AA)

