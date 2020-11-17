Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Fransız La Figaro gazetesinde yer alan açıklamasında Pompeo, Türkiye'nin yakın zamanda Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'a sağladığı desteğe ve Libya ile Akdeniz'deki askeri hamlelerine atıfta bulunarak, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ben Türkiye'nin yakın zamandaki faaliyetlerinin çok agresif olduğunu konusunda hemfikiriz" dedi.

Açıklamasının devamında Pompeo, "Avrupa ve ABD, Erdoğan'ı bu faaliyetlerin kendi halkının çıkarına olmadığına ikna etmek için beraber çalışmalılar" diye belirtti.

Pompeo, Türkiye'nin askeri kabiliyetinin daha fazla kullanılmasının endişe yarattığını belirtti fakat ABD'nin İncirlik Hava Üssü'ne ev sahipliği yapan Türkiye'nin NATO'da

kalması ya da NATO'dan çıkması gerektiği konusunda bir görüş belirtmedi.



