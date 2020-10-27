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Pompeo: "ABD ve Hindistan Çin Tehdidine Karşı İşbirliği Yapmalı"

27.10.2020 13:16 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan’da yaptığı açıklamada, ABD ve Hindistan’ın, Çin’in güvenlik ve özgürlüklere yönelik tehditlerine birlikte karşı koymak zorunda olduğunu söyledi

Pompeo: "ABD ve Hindistan Çin Tehdidine Karşı İşbirliği Yapmalı"

Asya ülkelerine 5 günlük bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan’da yaptığı açıklamada, ABD ve Hindistan’ın, Çin’in güvenlik ve özgürlüklere yönelik tehditlerine birlikte karşı koymak zorunda olduğunu söyledi.

Pompeo, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’le birlikte, Hindistan Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla yaptığı görüşme öncesinde “Bugün, bizim gibi iki büyük demokrasinin yakınlaşması için büyük bir fırsat var. Elbette daha yapılacak çok iş var. Bugün konuşacağımız birçok konu var. Wuhan merkezli salgın konusundaki işbirliği, Çin Komünist Partisi’nin bölgedeki istikrar, güvenlik ve özgürlükler konusunda yarattığı tehditler konularımız arasında” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bölge ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerle Trump yönetiminin Çin’e karşı tutumu konusunda destek arıyor.

Çin'den Pompeo'nun açıklamalarına tepki

Çin yönetiminden Pompeo’nun ziyareti ve açıklamalarına yönelik bir eleştiri geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin günlük basin brifinginde yaptığı açıklamada “Pompeo’yu bu soğuk savaş zihniyetinden vazgeçmeye ve Çin tehdidi söylemine son vermeye davet ediyoruz” dedi.

Hindistan hali hazırda Çin’le sınır bölgesinde gerginlikler yaşaıyor. Haziran ayında sınırda çıkan bir çatışmada 20 Hindistan askeri hayatını kaybetmişti. Bu ay içerisinde Hindistan bölgede ABD ve Japonya’nın katılımıyla düzenlenen askeri tatbikata Avustralya’yı da davet etti.

ABD Savunma Bakanı Esper’de Hindistan ziyaretinde yaptığı açıklamada amacın işbirliğini geliştirerek özgür bir Hint-Pasifik bölgesini desteklemek olduğunu söyledi.

Bakanların yapacakları görüşmenin ardından ABD ve Hindistan arasında bir askeri işbirliği anlaşması imzalanacak. Anlaşma kapsamında Hindistan, ABD’nin uyduları tarafından elde edilen görüntülere ve haritalara erişim sağlayarak bunları insansız hava araçları ve füze koordinatlarını tespt amacıyla kullanabilecek.

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