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  4. Pompeo: 'ABD'nin tüm olası hedefleri değerlendirmeden geçiriliyor. Atacağımız her adım uluslararası yasalara uygun olacak''

Pompeo: 'ABD'nin tüm olası hedefleri değerlendirmeden geçiriliyor. Atacağımız her adım uluslararası yasalara uygun olacak''

07.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

Pompeo: 'ABD'nin tüm olası hedefleri değerlendirmeden geçiriliyor. Atacağımız her adım uluslararası yasalara uygun olacak'

Pompeo: 'ABD'nin tüm olası hedefleri değerlendirmeden geçiriliyor. Atacağımız her adım uluslararası yasalara uygun olacak''

Pompeo: 'ABD'nin tüm olası hedefleri değerlendirmeden geçiriliyor. Atacağımız her adım uluslararası yasalara uygun olacak'

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