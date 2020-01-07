Pompeo: 'ABD'nin tüm olası hedefleri değerlendirmeden geçiriliyor. Atacağımız her adım uluslararası yasalara uygun olacak''

Pompeo: 'ABD'nin t\u00fcm olas\u0131 hedefleri de\u011ferlendirmeden ge\u00e7iriliyor. Ataca\u011f\u0131m\u0131z her ad\u0131m uluslararas\u0131 yasalara uygun olacak'G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERKenan Do\u011fulu alk\u0131\u015f\u0131 hak ediyorPutin\u2019den T\u00fcrkiye \u00f6ncesinde \u015eam\u2019a s\u00fcrpriz ziyaretABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Pompeo: 'S\u00fcleymani'nin Irak'a bir diplomatik misyon i\u00e7in gitti\u011fi iddias\u0131 do\u011fru de\u011fil'
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