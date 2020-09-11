HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pompeo Afgan Barış Görüşmeleri İçin Doha’da

Pompeo Afgan Barış Görüşmeleri İçin Doha’da

11.09.2020 22:26 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yarın başlayacak tarihi Afgan barış görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya vardı

Pompeo Afgan Barış Görüşmeleri İçin Doha’da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yarın başlayacak tarihi Afgan barış görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya vardı.

Washington’dan hareket ettikten kısa süre sonra uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, “(Barış anlaşmasının imzalandığı) 29 Şubat’tan bugüne gelmek beklediğimizden daha uzun sürdü ama Cumartesi sabahı Afganlar’ın ülkenin nasıl ilerleyeceğini tartışmak için birlikte masaya oturmasını bekliyoruz. Bu gerçekten tarihi” diye konuştu.

Başkan Donald Trump yönetimi Taleban ve Afgan hükümetini barış görüşmeleri için yönlendirmeye çalışıyordu. Müzakerelerin başlamasının ABD’nin de en uzun süren savaşından nihayet çekilmesinin zeminini hazırlayacağı ve Başkan Trump’a da 3 Kasım seçimleri öncesinde önemli bir dış politika başarısı sağlayacağı yorumu yapılıyor.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Cuma günü telekonferans yöntemiyle gazetecilere verdiği brifingde, müzakerelerin her iki taraf için de test niteliği taşıyacağını söyledi. “Afganistan’da barış için yürütülen diplomaside yeni bir aşamadayız. Şimdi Afganlar’a ait, onların öncülüğündeki bir sürece giriyoruz” diyen Halilzad, ABD’nin süreci denetlemeyi ve iki tarafla da temaslarını sürdüreceğini kaydetti.

Afgan hükümetini temsil eden bir heyet de görüşmelerin açılış töreni için Kabil’den Doha’ya uçtu.

Ticari seferle Kabil’den ayrılan heyetin üyelerinden üst düzey müzakereci Nadir Naderi, “Afganistan’da silahların sustuğu ve cumhuriyetin değerlerinin pekiştirildiği, Afgan halkının arzu ettiklerine ulaştığı bir tabloyu yaratmak için umut ve güvenle Doha’ya gidiyoruz” diye konuştu.

Cumartesi günkü açılış töreni etkinliklerinin ardından, geçen Şubat’ta ABD ve Taleban arasında imzalanan anlaşma uyarınca, Afgan hükümet temsilcileriyle Taleban arasındaki esas görüşmelerin başlaması öngörülüyor.

Pompeo’nun Doha’ya varışı, 11 Eylül saldırılarının da 19’uncu yıldönümüne denk geldi. 11 Eylül’ün ardından ABD ordusu Afganistan’da El Kaide lideri Usame Bin Ladin’i barındıran Taleban’a karşı operasyon başlatmıştı.

Kabil’deki bir diplomatik kaynak, görüşmelerin başlama tarihinin, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne rastlamayacak şekilde tasarlandığını söyledi.

Bu arada Taleban’ın serbest bırakılmasını istediği altı mahkumun da Kabil’den Doha’ya getirildiği belirtiliyor. Bazı Batılı hükümetler bu mahkumların serbest kalmasına karşı çıkmıştı. Bu mahkumların Katar’da gözetim altında tutulması yönünde anlaşmaya varıldı.

Halilzad gazetecilere açıklamasında, “Bu Afganlar’ın verdiği bir karardı, zor ama gerekli bir karardı” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettilerİğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
Yarı çıplak haldeyken bir kadını taciz etti!Yarı çıplak haldeyken bir kadını taciz etti!
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
İşte gram altının yeni fiyatı!
İşte gram altının yeni fiyatı!
Nisa paylaşınca Barış dayanamadı!
Nisa paylaşınca Barış dayanamadı!
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
İlginizi Çekebilir
Önce toplantıyı inkar ettiler ardından Türkiye'yi suçladılar
Önce toplantıyı inkar ettiler ardından Türkiye'yi suçladılar
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Diğer Haberler
Pompeo: Trump, Erdoğan ve Miçotakis ile telefon görüşmesi yapacak
'Trump, Erdoğan ve Miçotakis ile görüşecek'
Pakistan'da iğrenç olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
ABD Başkanı Trump duyurdu! Anlaşmaya varıldı
Trump duyurdu! Anlaşmaya varıldı
İspanya'da koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayısında rekor artış
İspanya'da koronavirüs salgınında rekor artış
Rusya: Türkiye, Sputnik V aşısına ilgi duyan ülkeler arasında
Rusya'dan korona aşısı açıklaması: Türkiye ilgi duyan ülkeler arasında
Macron'dan bir küstah açıklama daha!
Macron'dan bir küstah açıklama daha!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.