Pompeo Afgan Barış Görüşmeleri İçin Doha’da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yarın başlayacak tarihi Afgan barış görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya vardı.
Washington’dan hareket ettikten kısa süre sonra uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, “(Barış anlaşmasının imzalandığı) 29 Şubat’tan bugüne gelmek beklediğimizden daha uzun sürdü ama Cumartesi sabahı Afganlar’ın ülkenin nasıl ilerleyeceğini tartışmak için birlikte masaya oturmasını bekliyoruz. Bu gerçekten tarihi” diye konuştu.
Başkan Donald Trump yönetimi Taleban ve Afgan hükümetini barış görüşmeleri için yönlendirmeye çalışıyordu. Müzakerelerin başlamasının ABD’nin de en uzun süren savaşından nihayet çekilmesinin zeminini hazırlayacağı ve Başkan Trump’a da 3 Kasım seçimleri öncesinde önemli bir dış politika başarısı sağlayacağı yorumu yapılıyor.
ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Cuma günü telekonferans yöntemiyle gazetecilere verdiği brifingde, müzakerelerin her iki taraf için de test niteliği taşıyacağını söyledi. “Afganistan’da barış için yürütülen diplomaside yeni bir aşamadayız. Şimdi Afganlar’a ait, onların öncülüğündeki bir sürece giriyoruz” diyen Halilzad, ABD’nin süreci denetlemeyi ve iki tarafla da temaslarını sürdüreceğini kaydetti.
Afgan hükümetini temsil eden bir heyet de görüşmelerin açılış töreni için Kabil’den Doha’ya uçtu.
Ticari seferle Kabil’den ayrılan heyetin üyelerinden üst düzey müzakereci Nadir Naderi, “Afganistan’da silahların sustuğu ve cumhuriyetin değerlerinin pekiştirildiği, Afgan halkının arzu ettiklerine ulaştığı bir tabloyu yaratmak için umut ve güvenle Doha’ya gidiyoruz” diye konuştu.
Cumartesi günkü açılış töreni etkinliklerinin ardından, geçen Şubat’ta ABD ve Taleban arasında imzalanan anlaşma uyarınca, Afgan hükümet temsilcileriyle Taleban arasındaki esas görüşmelerin başlaması öngörülüyor.
Pompeo’nun Doha’ya varışı, 11 Eylül saldırılarının da 19’uncu yıldönümüne denk geldi. 11 Eylül’ün ardından ABD ordusu Afganistan’da El Kaide lideri Usame Bin Ladin’i barındıran Taleban’a karşı operasyon başlatmıştı.
Kabil’deki bir diplomatik kaynak, görüşmelerin başlama tarihinin, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne rastlamayacak şekilde tasarlandığını söyledi.
Bu arada Taleban’ın serbest bırakılmasını istediği altı mahkumun da Kabil’den Doha’ya getirildiği belirtiliyor. Bazı Batılı hükümetler bu mahkumların serbest kalmasına karşı çıkmıştı. Bu mahkumların Katar’da gözetim altında tutulması yönünde anlaşmaya varıldı.
Halilzad gazetecilere açıklamasında, “Bu Afganlar’ın verdiği bir karardı, zor ama gerekli bir karardı” dedi.