Pompeo Afgan Barış Görüşmeleri İçin Doha’da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yarın başlayacak tarihi Afgan barış görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya vardı.

Washington’dan hareket ettikten kısa süre sonra uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, “(Barış anlaşmasının imzalandığı) 29 Şubat’tan bugüne gelmek beklediğimizden daha uzun sürdü ama Cumartesi sabahı Afganlar’ın ülkenin nasıl ilerleyeceğini tartışmak için birlikte masaya oturmasını bekliyoruz. Bu gerçekten tarihi” diye konuştu.

Başkan Donald Trump yönetimi Taleban ve Afgan hükümetini barış görüşmeleri için yönlendirmeye çalışıyordu. Müzakerelerin başlamasının ABD’nin de en uzun süren savaşından nihayet çekilmesinin zeminini hazırlayacağı ve Başkan Trump’a da 3 Kasım seçimleri öncesinde önemli bir dış politika başarısı sağlayacağı yorumu yapılıyor.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Cuma günü telekonferans yöntemiyle gazetecilere verdiği brifingde, müzakerelerin her iki taraf için de test niteliği taşıyacağını söyledi. “Afganistan’da barış için yürütülen diplomaside yeni bir aşamadayız. Şimdi Afganlar’a ait, onların öncülüğündeki bir sürece giriyoruz” diyen Halilzad, ABD’nin süreci denetlemeyi ve iki tarafla da temaslarını sürdüreceğini kaydetti.