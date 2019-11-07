Pompeo Almanya'da ABD Askerlerini Ziyaret Etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Almanya’ya geldi. İlk olarak Nürnberg kenti yakınlarındaki Grefenwöhr Askeri Üssü’nü ziyaret eden Pompeo, burada konuşlanan Amerikan askerleriyle buluştu.

Grevenwöhr, ABD ordusunun yurtdışındaki en büyük eğitim merkezlerinden biri. Pompeo daha sonra Alman meslektaşı Heiko Maas’la Mödlareuth köyüne gitti. Yıllarca iki Almanya arasındaki sınırla bölünen ve ‘Küçük Berlin’ olarak tanımlanan bu köyden sonra, iki dışişleri bakanının Leipzig kentine geçmeleri ve Nikolai Kilisesi’nde bir ayine katılmaları bekleniyor.

Söz konusu kilise, 9 Kasım 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması sürecinde, eski Doğu Alman muhaliflerin gizlice buluştukları nokta olması açısından önemli bir role sahip. Maas ve Pompeo’nun akşam saatlerinde Halle kentinde, tam bir ay önce bir Neonazi’nin saldırısına uğrayan Yahudi Sinagogu’nu ziyaretleri de bugünkü programın bir parçası.

Pompeo yarın başkent Berlin’de Başbakan Angela Merkel’le bir araya gelecek. Yapılan yorumlarda bu buluşmaya Washington ve Berlin arasında bir süredir devam eden gerginliğin damga vuracağı belirtiliyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Maas’ın Berlin Duvarı’nın yıkılışı nedeniyle yazdığı bir makalede, o dönemde verdikleri destekten dolayı Almanya’nın müttefiklerine teşekkür etmesi, ancak ABD’ye yer vermemesi ‘diplomatik gaf’ olarak tanımlandı.