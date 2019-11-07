Pompeo Almanya'da ABD Askerlerini Ziyaret Etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Almanya’ya geldi. İlk olarak Nürnberg kenti yakınlarındaki Grefenwöhr Askeri Üssü’nü ziyaret eden Pompeo, burada konuşlanan Amerikan askerleriyle buluştu.
Grevenwöhr, ABD ordusunun yurtdışındaki en büyük eğitim merkezlerinden biri. Pompeo daha sonra Alman meslektaşı Heiko Maas’la Mödlareuth köyüne gitti. Yıllarca iki Almanya arasındaki sınırla bölünen ve ‘Küçük Berlin’ olarak tanımlanan bu köyden sonra, iki dışişleri bakanının Leipzig kentine geçmeleri ve Nikolai Kilisesi’nde bir ayine katılmaları bekleniyor.
Söz konusu kilise, 9 Kasım 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması sürecinde, eski Doğu Alman muhaliflerin gizlice buluştukları nokta olması açısından önemli bir role sahip. Maas ve Pompeo’nun akşam saatlerinde Halle kentinde, tam bir ay önce bir Neonazi’nin saldırısına uğrayan Yahudi Sinagogu’nu ziyaretleri de bugünkü programın bir parçası.
Pompeo yarın başkent Berlin’de Başbakan Angela Merkel’le bir araya gelecek. Yapılan yorumlarda bu buluşmaya Washington ve Berlin arasında bir süredir devam eden gerginliğin damga vuracağı belirtiliyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Maas’ın Berlin Duvarı’nın yıkılışı nedeniyle yazdığı bir makalede, o dönemde verdikleri destekten dolayı Almanya’nın müttefiklerine teşekkür etmesi, ancak ABD’ye yer vermemesi ‘diplomatik gaf’ olarak tanımlandı.
Pompeo’nun Merkel’le başbakanlıktaki görüşmesinde ABD ile Almanya arasındaki sorunlara dair uzun bir listeyi gündeme getireceği tahmin ediliyor. ABD, Almanya'nın NATO kapsamında yaptığı savunma harcamalarını yetersiz bularak, arttırılmasını talep ediyor. Bunun yanı sıra Berlin'in Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattına olan desteği konusunda da iki ülke farklı görüşte. Başkan Trump, Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'nın Rus doğal gazına bağımlı olduğunu ve "tamamen Rusya tarafından kontrol edildiğini" öne sürmüş, Berlin'in Moskova'nın "esiri" olduğunu söylemişti.
Öte yandan Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in bugün yaptığı bir açıklamanın Pompeo’nun ziyareti öncesindeki zamanlaması dikkat çekti. Almanya’nın kendi stratejik çıkarları bulunduğunu, artık askeri konularda uluslararası alanda inisiyatif alıp harekete geçmesi ve seçenek göstermesi gerektiğini söyleyen bakan, “ABD’nin geri çekilmeye başladığı bir dönemde bize daha fazla görev düşüyor” şeklinde konuştu. Kramp-Karrenbauer, Almanya’nın dünyanın yeniden şekillenmesinde savunma ve güvenlik politikalarında aktif rol alması gerektiğini vurguladı. Savunma Bakanı, bundan kısa bir süre önce Suriye’nin kuzeyinde Avrupa Birliği askerlerinin katılımıyla güvenli bölge oluşturulması önerisiyle yoğun tartışmalara yol açmıştı.
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