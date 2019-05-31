Pompeo Almanya'da Ortadoğu İçin Destek Arayışında

İran’ı "dünyanın en büyük terör finansörü" olarak tanımlayan Pompeo, Berlin’in yaptırımlarının yetersiz kaldığını ifade etti ve İngiltere gibi, Lübnan Hizbullah'ını "terör örgütü" olarak kabul etmesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump da kısa bir süre önce, İran üzerindeki baskıyı artırırken, bölgedeki "İran yanlısı" gruplara karşı yaptırım uygulanmasını talep etmişti.

Heiko Maas ile yaptığı görüşme sonrası kamera karşısına geçen Pompeo, Alman hükümetinin İran havayolu şirketi Mahan Airlines'ın Alman havalimanlarına iniş iznini geçen ocak ayında iptal etmesinden övgüyle bahsetti.

Berlin’de önce Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ardından da Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelen Pompeo, İran’ın terörizme karşı mücadeleyle bağlantılı uluslararası anlaşmaların yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, üç hafta önce iptal ettiği Berlin ziyaretine başladı. Pompeo, ülkesinin İran’a karşı sert önlemler uygulamaya kararlı olduğunu belirterek, diğer müttefiklerini ABD’nin ticari yaptırımlarına uymaya çağırdı.

Alman hükümeti adına Devlet Bakanı Niels Annen, Hizbullah'ın Lübnan'ın güvenliği için önemli olmayı sürdürdüğünü ve Hizbullah'ı "terör örgütü" olarak kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

İran konusunda yollar ayrı amaç aynı

Heiko Maas, İran konusunda Berlin ve Washington’un "ayrı yollardan ama aynı amaca ulaşmayı hedeflediğini" söyledi. Almanya’nın, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasının engellenmesi ve Suriye’yle Yemen’deki çatışmalardaki rolü konusuna açıklık getirilmesi gibi noktalarda ABD’yle aynı görüşte olduğunu söyleyen Maas, "Umudum bu hedeflere ortak bir şekilde ulaşabilmemiz" dedi.

Berlin, Washington’a kıyasla kamuoyunda İran nükleer anlaşması olarak bilinen 2015 tarihli sözleşmenin muhafaza edilmesinden yana ve İran'ın sözleşmeden doğan taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini savunuyor.

Almanya Ürdün’deki askerlerinin görev süresini uzatacak mı?

Pompeo’nun Berlin’deki temaslarında bir diğer konu Suriye’deki gelişmeler oldu. Pompeo gelmeden Alman basınında çıkan haberlerde, ABD'nin Suriye’nin kuzeyinde kurmak istediği "güvenli bölge" planına Almanya’nın askeri destek vermeye hazır olduğu ve bu nedenle Berlin hükümetinin Ürdün’de bulunan Alman askerlerinin tezkeresini uzatmayı hedeflediği iddia edilmişti.