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Pompeo: ‘Amerika İran’la Koşulsuz Müzakerelere Hazır’

02.06.2019 17:36 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin İran’la koşulsuz olarak müzakerelere hazır olduğunu belirtti. Pompeo bununla birlikte Tahran’a Ortadoğu’da tavrını tavrını değiştirme konusunda baskıda yumuşama olmayacağını kaydetti

Pompeo: ‘Amerika İran’la Koşulsuz Müzakerelere Hazır’

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin İran’la koşulsuz olarak müzakerelere hazır olduğunu belirtti.

Pompeo bununla birlikte Tahran’a Ortadoğu’da tavrını tavrını değiştirme konusunda baskıda yumuşama olmayacağını kaydetti.

İran’ın bölgede istikrar bozmaya kararlı olduğunu belirten Pompeo bununla birlikte Tahran’la görüşme ihtimaline kapıyı kapamadı.

Koşulsuz görüşmelere hazırız diyen Pompeo, “onlarla masaya oturmaya hazırız ama Amerika’nın İslam Cumhuriyeti’nin kötü aktivitelerini tersine döndürme çabası devam edecek” dedi.

Pompeo bu açıklamaları temaslarda bulunduğu İsviçre’de yaptı.

“Durum çok gergin ve biz bu gerginliğin farkındayız” diyen Pompeo, “iki taraf baskıyı arttırıyor, bu bizim için endişe verici” ifadelerini kullandı.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis de ülkesinin Amerika-İran arasındaarabulucu olmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Cassis ya da Pompeo İsviçre’den böyle bir istekte bulunup bulunulmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.

Pompeo, İran’da tutuklu Amerikalılar’la ilgili İsviçre’den bir talepte bulunup bulunmadığıyla ilgili ise bir açıklama yapmadı.

Pompeo 4 ülkeyi kapsayan Avrupa turuna çıkmış durumda. Pompeo’nun ikinci durağı İsviçre oldu. Amerik Dışişleri Bakanı ülkesinin İran’la savaş istemediği konusunda Avrupalı liderlere telkinde bulunuyor.

Amerika İran’la gerilimin artması üzerine bölgeye ek kuvvet gönderme kararı almıştı.

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