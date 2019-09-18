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Pompeo Aramco saldırısını ‘savaş nedeni’ olarak gösterdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 21:23 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, arkasında İran’ın olduğunu iddia ettikleri Suudi Arabistan’ın Aramco petrol sahasına yönelik saldırıların ‘savaş nedeni’ olabileceğini savundu.Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde basının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Husi Milisleri tarafından üstlenen, arkasında ise İran’ın olduğu iddia edilen, Suudi Arabistan’ın Aramco Petrol sahasına düzenlenen saldırıların ‘savaş nedeni’ olarak görülebileceğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, arkasında İran’ın olduğunu iddia ettikleri Suudi Arabistan’ın Aramco petrol sahasına yönelik saldırıların ‘savaş nedeni’ olabileceğini savundu.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde basının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Husi Milisleri tarafından üstlenen, arkasında ise İran’ın olduğu iddia edilen, Suudi Arabistan’ın Aramco Petrol sahasına düzenlenen saldırıların ‘savaş nedeni’ olarak görülebileceğini savundu. Husilerin saldırıyı üstlenmesini ‘hileli bir iddia’ olarak değerlendiren Pompeo, “Bu Ayetullah’ın Global enerji arzı üzerinde risk oluşturan bir parmak izine sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor” dedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki al-Malki, Aramco Petrol sahasına düzenlenen saldırının İran tarafından finanse edildiğini ileri sürerek, "Bu yalnızca Suudi Arabistan Krallığı’na yönelik bir saldırı değil, global ekonomiye ve küresel ticarete de yapılan bir saldırıdır” demişti.

Daha sonrasında açıklama yapan Husi Milisleri’nin sözcüsü Yahya Saree saldırının Yemen’den yapıldığını belirterek, “Eğer tek bir İHA karşısında bile ayakta kalamayan tesislerinizde ve camdan kulelerinizde güvenlik ve koruma istiyorsanız Yemen’i terk edin” ifadelerini kullanmıştı

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