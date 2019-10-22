Pompeo: ‘Ateşkes Sürecinde İlerleme Sağlandı’ 

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’yle ABD arasında Suriye’ye yönelik varılan ateşkes sürecinde ilerleme sağlandığını, belirlenen süre dolunca duruma bakacaklarını söyledi.
Başkent Washington’daki Heritage Foundation adlı düşünce kuruluşunda konuşma yapan Pompeo, “Ateşkes sürecinde belirli ölçüde ilerlemeler sağlandı. Birkaç saat içinde 120 saat (ateşkes süresi) dolacak. Gerçek şu ki Türkiye bir NATO müttefiki olarak bu operasyona devam edemezdi. Başkan Trump da bunun sağlanması için sert sevgi gösterilmesi gerektiğini düşündü” diye konuştu.
Türkiye’nin operasyonunun IŞİD’e karşı birlikte savaşı gerilettiğinin bir gerçek olduğunu ifade eden Pompeo, Başkan Donald Trump’ın Türkiye’nin operasyona devam etmesi halinde bunun Ankara’ya mal olacağı bedelleri arttırmaya, Amerika’nın ekonomik baskı gücünü kullanmaya hazır olduğunu kaydetti.
NATO müttefiki Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları bulunduğuna da işaret eden Pompeo, PKK’nın ABD’nin uzun süredir terör listesinde olan bir örgüt olduğuna dikkati çekti, “Türkiye’nin endişelerini ciddiye alıyoruz” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanlığı Pentagon’daki yetkililerle birlikte Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge kurulması, bir taraftan da ihtilafa çözüm bulma için arabulucu olmaya çalıştıklarını, Trump’ın Türkiye’ye diplomatik bir heyet gönderdiğini hatırlattı.
Pompeo, bir önceki Barack Obama yönetimini IŞİD “halifeliğinin” kök salmasına izin vermekle eleştirdi ve Trump yönetimi olarak, Suriye Demokratik Güçleri’ndeki Kürt ve Arap savaşçılar ve uluslararası koalisyonla birlikte sözde halifeliği ortadan kaldırdıklarını vurguladı.
"Trump gerekirse askeri güç kullanmaya hazır"
Dün de CNBC’de bir televizyon programına katılan Pompeo, Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, Başkan Donald Trump’ın ihtiyaç duyulması halinde asker güç kullanmaya tümüyle hazır olduğunu söyledi.
Röportajı yapan gazeteci Wilfred Frost, Pompeo’ya, neyin askeri bir yanıt gerektirebileceğini sordu. Pompeo, “Amerikan çıkarları tehlikede olduğunda ya da dünya genelini kapsayan temel normların uygulanması gerektiği durumlar söz konusu olduğunda, sahip olduğumuz tüm güç ve yetkileri kullanacağız” diye konuştu.
Pompeo, “Barışı savaşa tercih ederiz. Ama kinetik ya da askeri bir tutum almak gerekirse, şunu bilmelisiniz ki Başkan Trump bu adımı hayata geçirmeye tümüyle hazır” dedi.
Mike Pompeo’nun, askeri tutum derken tam olarak Türkiye’yi kastedip etmediği net değil. Neyin askeri bir yanıt gerektirdiği konusunda somut bir örnek de vermeyen Pompeo, Trump yönetiminin 2017 ve 2018 kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle Suriye hükümeti hedeflerini vurmasını hatırlatarak, “daha önce yapmıştık” ifadesini kullandı.
Pompeo, “Daha önce yaptık ve dünya bilmeli ki bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi ancak öncelikli olarak ekonomik ya da diplomatik araçları kullanmayı tercih ettiklerini yineledi.
Başkan Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundaki askerlerini çekmesi Amerika’da ve özellikle Avrupa’da yoğun tepki görmüştü. Aralarında Trump’a yakın isimlerin de olduğu hem bazı Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, Başkan’ı IŞİD’e karşı savaşta ABD’nin birlikte çalıştığı sahadaki Kürt güçlere “ihanet etmek” ve Türkiye’nin operasyonuna “yeşil ışık yakmakla” eleştirmişti. Türkiye ve ABD, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da olduğu bir Amerikan heyetinin Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinden sonra 120 saatlik bir ateşkes üzerinde anlaşmıştı. Anlaşmaya göre, YPG güçlerinin bu 120 saatlik süre içinde Suriye’nin 30 kilometre kadar içerisine çekilmesi öngörülüyor. Trump yönetimine yönelik eleştiriler bu anlaşmadan sonra da kesilmedi. “Türkiye’ye çok fazla taviz verildiği” eleştirilerine rağmen, Pompeo bu anlaşma sayesinde çok sayıda hayatın kurtarıldığı mesajını verdi.
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