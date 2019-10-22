Pompeo: ‘Ateşkes Sürecinde İlerleme Sağlandı’ 

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’yle ABD arasında Suriye’ye yönelik varılan ateşkes sürecinde ilerleme sağlandığını, belirlenen süre dolunca duruma bakacaklarını söyledi. Başkent Washington’daki Heritage Foundation adlı düşünce kuruluşunda konuşma yapan Pompeo, “Ateşkes sürecinde belirli ölçüde ilerlemeler sağlandı. Birkaç saat içinde 120 saat (ateşkes süresi) dolacak. Gerçek şu ki Türkiye bir NATO müttefiki olarak bu operasyona devam edemezdi. Başkan Trump da bunun sağlanması için sert sevgi gösterilmesi gerektiğini düşündü” diye konuştu. Türkiye’nin operasyonunun IŞİD’e karşı birlikte savaşı gerilettiğinin bir gerçek olduğunu ifade eden Pompeo, Başkan Donald Trump’ın Türkiye’nin operasyona devam etmesi halinde bunun Ankara’ya mal olacağı bedelleri arttırmaya, Amerika’nın ekonomik baskı gücünü kullanmaya hazır olduğunu kaydetti. NATO müttefiki Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları bulunduğuna da işaret eden Pompeo, PKK’nın ABD’nin uzun süredir terör listesinde olan bir örgüt olduğuna dikkati çekti, “Türkiye’nin endişelerini ciddiye alıyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanlığı Pentagon’daki yetkililerle birlikte Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge kurulması, bir taraftan da ihtilafa çözüm bulma için arabulucu olmaya çalıştıklarını, Trump’ın Türkiye’ye diplomatik bir heyet gönderdiğini hatırlattı. Pompeo, bir önceki Barack Obama yönetimini IŞİD “halifeliğinin” kök salmasına izin vermekle eleştirdi ve Trump yönetimi olarak, Suriye Demokratik Güçleri’ndeki Kürt ve Arap savaşçılar ve uluslararası koalisyonla birlikte sözde halifeliği ortadan kaldırdıklarını vurguladı. "Trump gerekirse askeri güç kullanmaya hazır" Dün de CNBC’de bir televizyon programına katılan Pompeo, Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, Başkan Donald Trump’ın ihtiyaç duyulması halinde asker güç kullanmaya tümüyle hazır olduğunu söyledi. Röportajı yapan gazeteci Wilfred Frost, Pompeo’ya, neyin askeri bir yanıt gerektirebileceğini sordu. Pompeo, “Amerikan çıkarları tehlikede olduğunda ya da dünya genelini kapsayan temel normların uygulanması gerektiği durumlar söz konusu olduğunda, sahip olduğumuz tüm güç ve yetkileri kullanacağız” diye konuştu.