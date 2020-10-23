Pompeo Azeri ve Ermeni Bakanlarla Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasının sonlandırılması amacıyla bugün başkent Washington’da iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü. Dışişleri Bakanı Pompeo, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la yaklaşık 40 dakika görüştü. Bayramov ayrıldıktan sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, ABD Dışişleri Bakanlığı’na gitti. Her iki taraftan bir grup gösterici ellerinde Ermenistan ve Azerbaycan bayraklarıyla Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında gösteri yaptı. Mike Pompeo bu hafta içinde yaptığı açıklamada, görüşmelerde doğru yolun bulunmasını umduğunu söylemiş, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise bu aşamada çatışmanın diplomatik yollarla çözülemeyeceğini düşündüğünü belirtmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, taraflar arasında barışın sağlanmasının uzak bir ihtimal olduğunu söylemiş, Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolunun Azerbaycan’a geri verileceği konusunda güvence istemişti. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’de başlayan çatışmalarda Rusya’nın arabuluculuğunda sağlanan iki ateşkes de başarısız oldu.

Dünya güçleri Azerbaycan’a güçlü destek veren Türkiye ve Ermenistan’la savunma anlaşması bulunan Rusya’nın da dahil olabileceği daha kapsamlı bir savaşı engellemek istiyor. Erdoğan: “Türkiye’nin en az Rusya kadar barış sürecinde yer alma hakkı var“ Washington’daki görüşmelerin başlamasından kısa bir süre önce İstanbul’da gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmanın çözülmesi için Moskova ve Ankara’nın birlikte çalışabileceğini umduğunu söyledi. ABD, Rusya ve Fransa’nın başkanlığında yürütülen arabuluculuk çalışmalarında Türkiye’nin da rolünün olması gerektiğine ilişkin talebini yineleyen Erdoğan, “Rusya ne kadar çözüm ve barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye’nin de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Ermenistan Rusya’yı teklif ediyorsa, biz de Türkiye’yi teklif ediyoruz diyor. Bu sınır güvenliklerinde ve barış görüşmelerinde Türkiye de Rusya ile birlikte bulunmalı” dedi. Washington, Paris ve Moskova bu çağrıları şimdiye kadar görmezden geldi.