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Pompeo Azeri ve Ermeni Liderlerle Görüştü

27.10.2020 18:00 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le telefonda ayrı ayrı görüşen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo taraflardan ateşkese uymalarını istedi

Pompeo Azeri ve Ermeni Liderlerle Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada, Pompeo'nun Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda ayrı ayrı konuştuğunu bildirdi.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Pompeo, liderlere, çatışmalara son vermelerine ilişkin taahhütlere uymaları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü bünyesindeki Minsk Grubu himayesinde Dağlık Karabağ sorununa diplomatik çözüm bulunması için hareket etmeleri konusunda baskı yaptı” ifadelerine yer veren Sözcü Ortagus, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun meselenin askeri çözümü olmadığının altını çizdiğini de bildirdi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Paşinyan ve Aliyev ile yaptığı telefon görüşmelerinde, tarafların Moskova'da 10 Ekim'de varılan; ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in 1 Ekim tarihli ortak bildirisiyle uyumlu olarak 17 Ekim'de yapılan açıklamayla bir kez daha dikkat çekilen ateşkes anlaşmasının hükümlerini tam olarak uygulamasının önemine değindi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme yaptı. Görüşmede başta Dağlık Karabağ olmak üzere Suriye, Libya gibi uluslararası konular ele alındı. İkili ayrıca, dün İdlib'te Rus uçaklarınca düzenlenen bombardımanı da konuştu.

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