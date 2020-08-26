Pompeo BAE Dışişleri Bakanı’yla Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etti ve burada Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayid El Nahyan ile biraraya geldi. İki bakan Libya’daki çatışmaları ve İran’ın bölgedeki etkisini görüştü.

13 Ağustos’ta İsrail ve BAE arasında ilişkilerin yeniden kurulması ve normalleşmesi için anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. Pompeo bu hafta Amerika’nın İsrail ile Arap ülkeleri arasında uzlaşma sağlanması ve İran’a karşı cephe oluşturulması çabasına verdiği desteği gösterme amacıyla İsrail, Sudan ve Bahreyn’e de gitti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pompeo ile Zayid el Nahyan’ın Libya’da gerilimin azaltılması ve kalıcı ateşkes sağlanması, Körfez ülkeleri arasında birlik oluşturulması ve İran’ın bölgedeki olumsuz etkisiyle mücadele edilmesi konusunda görüştükleri belirtildi.

ABD, BAE ve İsrail; İran’ı Ortadoğu’daki en önemli tehdit olarak görüyor. Ancak BAE yaptığı açıklamada İsrail’le diplomatik bağların yeniden kurulmasının Tahran’ı hedef alan bir hamle olmadığına vurgu yapmıştı.