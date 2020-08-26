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Pompeo BAE Dışişleri Bakanı’yla Görüştü

26.08.2020 19:52 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı, Şeyh Abdullah Bin Zayid El Nahyan ile biraraya geldi. İki bakan Libya’daki çatışmaları ve İran’ın bölgedeki etkisini görüştü

Pompeo BAE Dışişleri Bakanı’yla Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etti ve burada Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayid El Nahyan ile biraraya geldi. İki bakan Libya’daki çatışmaları ve İran’ın bölgedeki etkisini görüştü.

13 Ağustos’ta İsrail ve BAE arasında ilişkilerin yeniden kurulması ve normalleşmesi için anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. Pompeo bu hafta Amerika’nın İsrail ile Arap ülkeleri arasında uzlaşma sağlanması ve İran’a karşı cephe oluşturulması çabasına verdiği desteği gösterme amacıyla İsrail, Sudan ve Bahreyn’e de gitti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pompeo ile Zayid el Nahyan’ın Libya’da gerilimin azaltılması ve kalıcı ateşkes sağlanması, Körfez ülkeleri arasında birlik oluşturulması ve İran’ın bölgedeki olumsuz etkisiyle mücadele edilmesi konusunda görüştükleri belirtildi.

ABD, BAE ve İsrail; İran’ı Ortadoğu’daki en önemli tehdit olarak görüyor. Ancak BAE yaptığı açıklamada İsrail’le diplomatik bağların yeniden kurulmasının Tahran’ı hedef alan bir hamle olmadığına vurgu yapmıştı.

BAE, Libya’daki çatışmalarda Rusya ve Mısır’la birlikte ülkenin doğusunda hakimiyet sağlayan Libya Ulusal Ordusu’nu ve grubun lideri Halife Hafter’i destekliyor. Hafter, Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete karşı savaşıyor.

BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn, 2017’de silahlı İslamcı grupları desteklediği gerekçesiyle Körfez ülkelerinden Katar’la ilişkileri kesmişti. Katar iddiaları reddediyor ve bloğun egemenliğine müdahale ettiğini öne sürüyor.

Körfezde İran’a karşı birleşik bir Arap ülkeleri cephesinin kurmayı hedefleyen Washington ise tartışmada arabulucu olmaya çalışmıştı.

Abu Dabi’deki görüşmeye BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed el Nahyan da katıldı.

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