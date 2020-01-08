Pompeo Barzani’yle İran’ın Füze Saldırılarını Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’yle telefonda İran’ın Irak’ta ABD askerlerinin de bulunduğu üslere füze saldırılarını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo’nun görüşmede Barzani’yi, İran’ın Erbil de dahil olmak üzere Irak’taki hava üslerine füze saldırıları hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Açıklamaya göre, görüşmede Pompeo ve Barzani gelişmeler sürdükçe yakın temasta kalmaya devam etme kararı aldı.

