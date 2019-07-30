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Pompeo: 'Başkan Trump Afganistan'dan Askerleri Çekmek İstiyor'

30.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump’ın bir sonraki başkanlık seçimleriyle birlikte Afganistan’daki Amerikalı asker sayısını azaltmak istediğini söyledi

Pompeo: 'Başkan Trump Afganistan'dan Askerleri Çekmek İstiyor'

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump’ın bir sonraki başkanlık seçimleriyle birlikte Afganistan’daki Amerikalı asker sayısını azaltmak istediğini söyledi.

Ağustos 2017’de ortaya çıkan Trump’ın Güney Asya stratejisinde aslen Amerikan güçlerinin, Taleban’ı Kabil hükümetiyle 18 yıllık savaşı bitirmek üzere anlaşmaya zorlamak adına, ucu açık şekilde bu ülkede kalması öngörülüyordu.

Pompeo’nun son açıklaması Taleban’la geçen yıldan bu yana yürütülen görüşmeler neticesinde bu stratejide bir değişiklik olduğunu ortaya koyuyor.

Pompeo, “Ben Başkanın talimatını aktarıyorum. Son derece net bu konuda. Bitmeyen savaşı sonlandırın asker sayısını azaltın düşüncesinde. Bölgedeki askerlere olan ihtiyacın azalmasını umuyoruz” dedi.

Bu noktada bir çekilme takviminin açıklanması Amerika’da seçimler yapılmadan önce Amerika’nın Taleban’la anlaştı spekülasyonlarına neden olacaktır.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’ye yakın üst düzey yöneticilerden biri de “Birdenbire Trump’ın seçim takvimine göre bir takvim belirlemek Afganistan’a barış getirmekten daha önemli hale geldi” eleştirisini yaptı.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili “Amerikanın askerlerini çekmek konusundaki acelesi Taleban’a güç kattı. Afgan güçleri yakında bu savaşta yalnız başlarına kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Pompeo’nun bu konudaki açıklamaları, Afganistan’da Eylül ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin yaklaştığı ve Amerika’nın Taleban’la yeniden masaya oturmaya hazırlandığı bir döneme denk geldi.

Trump’ın her ne olursa olsun askerleri geri çekmek niyetinde olmasının masada Taleban’ın elini güçlendireceği yorumları yapılıyor.

Cuma günü yapılan açıklamadaysa Dışişleri Bakanı Pompeo ve Afganistan Devlet Başkanı Esşref Gani arasında yapılan telefon görüşmesinde savaşın bitmesi için çabaların sürmesi ve Amerikan askerlerinin çekilmesinin şartlara bağlı olması konusunda hem fikir olunduğuna dikkat çekilmişti.

Pompeo, 18 yıldır devam eden savaşın sona ermesi konusunda Taleban’la yapılan görüşmelerden umutlu olduğunu söyledi.

Washington, Taleban’ın Afganistan’da terör örgütlerinin barınmasına izin vermeyeceğini garanti etmesi halinde ülkedeki yabancı askerlerin çekilmesini öngörüyor.

Hali hazırda 20 binden fazla Amerika ve NATO askeri, Afgan ordusuna eğitim ve destek amaçlı olarak bu ülkede görev yapıyor. Amerika askerleri özellike terör grupların karşı operasyonlarda hava desteği sağlıyor.

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