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Pompeo Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 09:10 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı?nda yaptığı basın toplantısında, Donald Trump yönetimi Batı Şeria?daki İsrail yerleşimleri artık uluslararası hukuka aykırı olarak görmüyor dedi.

ABD, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı?nda yaptığı basın toplantısında, Donald Trump yönetimi Batı Şeria?daki İsrail yerleşimleri artık uluslararası hukuka aykırı olarak görmüyor dedi.
Pompeo, Batı Şeria?daki İsrail yerleşimleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede Obama yönetimindeki görüşte değişikliğe gidildiğini ifade ederek, Sivil yerleşimlerin kurulmasının uluslararası hukukla tutarlı olmadığını söylemek, barış amacını ilerletmedi. Kimin haklı kimin haksız olduğuna ilişkin tartışmalar barışı getirmeyecek dedi.
'İRAN?DAKİ PROTESTOLARI YAKINDAN İZLİYORUZ'
Pompeo, ABD?nin, İran ve Irak?taki protestoları yakından takip ettiğini belirterek, ABD, İran?daki protestoları yakından takip ediyor. Bu rejimin, İran halkına yönelik işlediği şiddet eylemlerini kınıyoruz ve çeşitli ölümlerin raporları sebebiyle derinden endişe duyuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, kendi halkına yönelik şiddeti durdurmalı ve hemen internete erişimi tekrar eski haline getirmelidir ifadelerini kullandı.
Pompeo ayrıca Irak?taki protestolara da değinerek, Irak'taki protestoları çok yakından izliyoruz. Irak halkını destekliyoruz dedi.

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