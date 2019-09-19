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Pompeo, bin Selman ile İran'ı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 03:29 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi - ABD Dışişleri Bakanlığı: - "Bakan Pompeo ve Veliaht Prens, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine İran tarafından yapılan son saldırıları ele aldı ve saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında Riyad'da yapılan görüşmede Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine İran tarafından yapılan saldırıların kabul edilemez olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompoe-Muhammed bin Selman görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında, "Bakan Pompeo ve Veliaht Prens, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine İran tarafından yapılan son saldırıları ele aldı ve saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakan ve Veliaht Prens, bu saldırının sadece Suudi vatandaşlarını değil aynı zamanda bu ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarını da tehlikeye attığı ve ülkedeki petrol üretim zincirini tehdit ettiği konusunda da mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, iki ismin "İran'a karşı uluslararası toplumun bir araya gelmesi gerektiği" hususuna vurgu yaptıkları ve İran'ın bölgedeki eylemlerine karşı durulması çağrısında bulundukları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Riyad'a varmadan önce uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasından bir kez daha İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" olarak tanımlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da son olarak İran'a yönelik yaptırımların artırılması talimatını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Mike Pompeo Suudi Arabistan

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