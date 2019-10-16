HABER

Pompeo: Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumlu

16.10.2019 20:44 | Son Güncelleme

Erdoğan'la görüşecek olan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Amacımız Türkiye ile ilişkileri koparmak değil" dedi.

Pompeo: Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumlu

Suriye'nin kuzeyinde ateşkese ihtiyaç olduğunu dile getiren Pompeo, istikrarsızlıktan Erdoğan'ı sorumlu tuttu.Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Fox Business Network'e konuşan Pompeo, Amerikalı heyetin amacının ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Suriye'deki duruma bir çözüm bulmak olduğunu söyledi. Türkiye'ye seslenen Pompeo, "Suriye'ye operasyonu durdurması gerekiyor. Herşeyi yoluna koymaya başlamak için ateşkese ihtiyacımız var" diye konuştu.

Erdoğan'ı bölgede büyük bir risk yaratmakla suçlayan Pompeo, bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan'ın sorumlu olduğunu söyledi. Erdoğan'ın Suriye'deki durumdan sorumlu tutulup, tutulamayacağına yönelik bir soruya ise Pompeo, "Bunun karışık bir durum olduğunu hatırlamamız gerekiyor" yanıtını verdi. Amerikan heyetinden isimlerin Erdoğan yönetimi ile direkt ve yüz yüze görüşme yapmasının önemli olduğunu söyleyen Pompeo, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğimiz konusunda beklentimiz var" dedi.

ABD'nin ateşkes talebine ilişkin Erdoğan Bakü ziyareti sonrası gazetecilere uçakta yaptığı açıklamada "Asla ateşkes ilan edemeyiz" diyerek bölgeyi güvenlik bölge ilan etmek istediklerini tekrarlamıştı.

Türkiye'ye yönelik yaptırımları içeren bir kararnameye onay veren Trump, gelişmeleri ele almak üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Ankara'ya gönderme kararı almıştı. Pence ve Pompeo yarın Erdoğan'la görüşecek.

Trump: Kürtler de melek değil

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'de IŞİD'e karşı verilen savaşta ABD'nin desteklediği gruplar arasında yer alan Suriyeli Kürtler için "Onlar da melek değil" dedi. Trump, Suriye'deki Kürt gruplar için "Bizimle savaştılar. Bizimle savaşmaları için çok para hazırladık ve bu tamam. Bizimle savaşırken iyiydiler. Bizimle savaşmadıkları zaman o kadar iyi değil" dedi.

Suriye'nin kuzeyinden Amerikan askerlerini çektiği için ülkesinde ağır eleştiriler ile karşı karşıya kalan Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kürtler çok iyi korunuyor. Bu arada onlar da melek değil" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Suriye'deki durumun müzakere edilmesine yardım edeceğini belirten Trump, "Eğer Suriye kendi topraklarını geri almak istiyorsa, bu onlara ve Türkiye'ye kalmış" diye konuştu. Trump, ABD'nin Türkiye'deki nükleer silahlarının güvenliği konusunda endişesi olmadığını da söyledi.

rtr,dpa,AFP/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
‘Heyetin Amacı Erdoğan’ı Operasyonu Sonlandırmaya İkna Etmek’‘Heyetin Amacı Erdoğan’ı Operasyonu Sonlandırmaya İkna Etmek’
Trump: 'Dostumuz olmayan Suriye için NATO müttefikimizle mi çatışalım? PKK pek çok yönden IŞİD’den daha tehlikeli bir terör örgüt'Trump: 'Dostumuz olmayan Suriye için NATO müttefikimizle mi çatışalım? PKK pek çok yönden IŞİD’den daha tehlikeli bir terör örgüt'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem

Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem

Katalonya'da protesto gösterileri tırmanıyor

Katalonya'da protesto gösterileri tırmanıyor

Suriye ordusu, 5 yıl sonra Rakka'da

Suriye ordusu, 5 yıl sonra Rakka'da

Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Rus askerinden Münbiç’te devriye

Rus askerinden Münbiç’te devriye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.