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Pompeo: ‘Brunson'un Durumunu Bu Hafta Konuşacağız’

24.09.2018 20:17 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta içerisinde Türk yetkililerle Rahip Andrew Brunson'un durumunu konuşmayı beklediklerini söyledi

Pompeo: ‘Brunson'un Durumunu Bu Hafta Konuşacağız’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta içerisinde Türk yetkililerle Rahip Andrew Brunson'un durumunu konuşmayı beklediklerini söyledi.

Pompeo, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evet bu ay serbest bırakılabilir. Geçen ay serbest bırakılmalıydı. Bugün de serbest bırakılmalı. Türklerle konuştuk. Beklentilerimizi biliyorlar. Brunson ve Türkiye tarafından tutulan diğer ABD'li kişilerin tümü, Türkiye tarafından serbest bırakılmalı ve bunun hemen yapılması gerekiyor" dedi.

New York’ta Salı günü başlayacak 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılan Dışişleri Bakanı Pompeo, Türk hükümeti yetkileriyle Rahip Brunson ile ilgili görüşmelerin süreceğini ifade etti.

Aynı yönde başka bir iddia da Wall Street Journal gazetesinden geldi. Gazete dünkü sayısında Türkiye 'de gözaltına alınan Rahip Brunson'un bu ay serbest bırakılabileceğini iddia etti. Gazete, 12 Ekim’de yapılacak duruşmada hakimin Brunson için tahliye kararı verebileceğini öne sürdü.

Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Dini Özgürlüklerin İlerletilmesi Konferansı’nda da konuşmuş, konuşmasında Türkiye’de tutuklu bulunan rahip Brunson’dan da söz etmişti.

Dışişleri Bakanı Pompeo geçtiğimiz hafta katıldığı bir toplantıda dini özgürlükler konusunda Amerika’nın göstereceği çabaları aktarmış, “Tüm dünyaya dini özgürlükler konusunda göstermelik çaba göstermeyeceğimizi, dünyanın her köşesinde dini özgürlükleri ilerletmek için harekete geçeceğimizi göstermeye niyetliyiz” demişti.

Dışişleri Bakanı Pompeo konuşmasının son bölümünde rahip Andrew Brunson’a da değinmişti. “Adını duymuş olabileceğiniz bir kişi daha var. Rahip Brunson” diye cümlesine başlayan Dışişleri Bakanı Pompeo, Brunson’ın eve dönmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterdiklerini vurgulamıştı.

Pompeo, Brunson’ın haksız şekilde ev hapsinde tutulduğunu savunmuş, “Olması gereken yer burası, buraya dönüp dini inancını burada yaşayabilmeli. Rahip Brunson’ın döndüğü gün kalplerimiz sevinçle dolacak” ifadelerini kullanmıştı.

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