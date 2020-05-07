Pompeo: ”Bugün En Tehlikeli Düşmanımız Çin’’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Batı’nın günümüzde dünya sahnesindeki ”en tehlikeli düşmanının’’ Çin olduğunu söyledi.

”Steve Gruber Show’’ adlı radyo programının yayınına katılarak soruları yanıtlayan Pompeo, Çin’in virüsle ilgili bilgileri zamanında paylaşmadığı ve hala da paylaşmamayı sürdürdüğü eleştirisini yineledi. Pompeo, ”Aralık ayı hatta daha da öncesinde vakalar olduğunu biliyorlardı, alarm zillerini çalan, ‘bir sorun var’ diyen doktorları vardı, bu kişileri susturdular, gazetecileri ülkeden attılar, otoriter rejimlere özgü her şeyi yaptılar. Başkan Donald Trump’ın dediği gibi, başka şekilde davransalardı, bugün binlerce kişi daha hayatta olabilirdi ve küresel ekonomi çok daha az yıkıma uğrardı’’ diye konuştu.

Pompeo, muhafazakar radyocu Steve Gruber’in, ’’Rusya hakkında çok konuştuk ama bence bugün dünya sahnesinde ABD ve tüm Batı hükümetleri açısından en tehlikeli düşmanın Çin olduğunu söylemek mümkün. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz?’’ sorusunu, ”Katılıyorum’’ diye yanıtladı. Pompeo, salgından çok önce, Başkan Trump’ın da 2016 seçim kampanyasından bu yana ticaret alanında Çin’in Amerikalı işçiler üzerinde nasıl tehdit oluşturduğunu anlattığını hatırlattı, Çin’in fikri mülkiyet hırsızlığı faaliyetlerine karşı da yönetim olarak mücadele ettiklerini vurguladı.