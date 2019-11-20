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Pompeo: Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 20:35 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik” yazdı.

Pompeo: Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik

Belçika, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik” yazdı.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mekvidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmenin ardından Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Brüksel’de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Zorlukların üstesinden gelmeye ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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Pompeo: Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik

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