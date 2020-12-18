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Pompeo Çavuşoğlu’yla Yaptırımları Görüştü

18.12.2020 02:53 | Son Güncelleme:
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Pompeo Çavuşoğlu’yla Yaptırımları Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımı nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye getirdiği CAATSA yaptırımları hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla telefon görüşmesi yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımı nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye getirdiği CAATSA yaptırımları hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown’un yaptığı yazılı açıklamaya göre,Pompeo görüşmede Çavuşoğlu’na, “Türkiye’nin S-400 alımının Amerikan personeli ve askeri teknolojisinin güvenliğini tehlikeye attığını ve Rusya’nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayine erişim imkanı tanıdığını” söyledi.

Pompeo görüşmede, yaptırımların hedefinin Rusya’nın önemli oranda gelir, erişim ve etki gücü elde etmesini önlemek olduğunu ve Türkiye ya da diğer herhangi bir ABD müttefiki veya ortağının askeri kabiliyetleri ya da muharebeye hazırlık düzeyine zarar verme niyeti taşımadığını vurguladı.

Açıklamada, “Bakan Pompeo ayrıca Türkiye’yi, S-400 meselesini uzun yıllara dayanan savunma sektörü işbirliğimizle tutarlı şekilde çözmeye ve NATO’yla uyumlu silah alımına yönelik NATO yükümlülüklerine tekrar kendini adamaya çağırdı” ifadesi kullanıldı.

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