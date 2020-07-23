Pompeo Çin Hakkında Konuşacak

Amerika ile Çin arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo California’da bugün konuyla ilgili konuşma yapacak.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pompeo’nun konuşmasını “Komünist Çin ve özgür dünyanın geleceği” başlığı altında yapacağı bildirildi.

Amerika, Çarşamba günü Çin’in Teksas eyaletinin Houston kentindeki konsolosluğunun kapatmasını istemiş, bunun için de 72 saat süre vermişti. Amerika’nın kararına gerekçe olarak da “Amerika’nın fikri mülkiyet haklarının ve Amerikalılar’ın kişisel bilgilerinin korunması” gösterildi.

Dünkü Danimarka ziyareti sırasında konuyla ilgili konuşan Pompeo, “Çin Komünist Partisi’nin nasıl davranması gerektiği ve gerektiği şekilde davranmadığında, Amerikan halkını, güvenliğimizi, ulusal güvenliğimizi, ekonomimizi ve istihdam alanlarımızı nasıl koruyacağımızla ilgili beklentilerimizi açık bir şekilde ortaya koyuyoruz” dedi.

Houston’daki konsolosluğunun kapatılması istenen Çinli yetkililer, kararı “siyasi provokasyon” olarak nitelendirdi, “meşru ve gerekli eylemlerle” karşılık vereceklerini açıkladı.

Çin’in ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Çin, ikili ilişkileri sabote eden bu ölçüsüz ve haksız adımı kınıyor” denildi.

