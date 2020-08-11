Pompeo Çin ve Rusya Dosyasıyla Avrupa'da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin ve Rusya’nın Doğu Avrupa’daki nüfuz ve tehditlerini görüşmek üzere bölge ülkelerine ziyaretine başladı. Dört Orta ve Doğu Avrupa ülkesini ziyaret edecek olan Pompeo’nun ilk durağı Çek Cumhuriyeti.

11-15 Ağustos tarihlerini kapsayan ziyaretinde Pompeo, Çek Cumhuriyeti’nin ardından Slovenya, Avusturya ve Polonya’ya gidecek. Pompeo yetkililerle, Rusya ve Çin’in bölge üzerinde enerji, iletişim ve altyapı sektörlerindeki nüfuzu konusunu görüşecek.

Ziyaretinin ilk gününe Çek Cumhuriyeti’nin Pilsen kentinde Patton Müzesi ve İkinci Dünya Savaşı’nda Amerika’nın batı Çekoslovakya’daki rolünün simgelendiği anıtı ziyaretle başlayan Pompeo’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’dan asker çekme kararıyla ilgili sorularla karşılaşması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Çarşamba günü Prag’da Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman ve Başbakan Andrej Babis’le görüşecek olan Pompeo, “Rusya ve komünist Çin’in düşmanca eylemlerine karşı mücadele çabalarını” ve Amerika ile Çek Cumhuriyeti arasında nükleer enerji alanında işbirliğini değerlendirecek.