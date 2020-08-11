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Pompeo Çin ve Rusya Dosyasıyla Avrupa'da

11.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin ve Rusya’nın Doğu Avrupa’daki nüfuz ve tehditlerini görüşmek üzere bölge ülkelerine ziyaretine başladı. Dört Orta ve Doğu Avrupa ülkesini ziyaret edecek olan Pompeo’nun ilk durağı Çek Cumhuriyeti

Pompeo Çin ve Rusya Dosyasıyla Avrupa'da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin ve Rusya’nın Doğu Avrupa’daki nüfuz ve tehditlerini görüşmek üzere bölge ülkelerine ziyaretine başladı. Dört Orta ve Doğu Avrupa ülkesini ziyaret edecek olan Pompeo’nun ilk durağı Çek Cumhuriyeti.

11-15 Ağustos tarihlerini kapsayan ziyaretinde Pompeo, Çek Cumhuriyeti’nin ardından Slovenya, Avusturya ve Polonya’ya gidecek. Pompeo yetkililerle, Rusya ve Çin’in bölge üzerinde enerji, iletişim ve altyapı sektörlerindeki nüfuzu konusunu görüşecek.

Ziyaretinin ilk gününe Çek Cumhuriyeti’nin Pilsen kentinde Patton Müzesi ve İkinci Dünya Savaşı’nda Amerika’nın batı Çekoslovakya’daki rolünün simgelendiği anıtı ziyaretle başlayan Pompeo’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’dan asker çekme kararıyla ilgili sorularla karşılaşması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Çarşamba günü Prag’da Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman ve Başbakan Andrej Babis’le görüşecek olan Pompeo, “Rusya ve komünist Çin’in düşmanca eylemlerine karşı mücadele çabalarını” ve Amerika ile Çek Cumhuriyeti arasında nükleer enerji alanında işbirliğini değerlendirecek.

2011 yılından bu yana Slovenya’yı ziyaret edecek ilk ABD Dışişleri Bakanı olan Pompeo burada da, Slovenyalı yetkililerle, 5G teknolojisi güvenliğiyle ilgili ortak bir açıklama imzalayacak.

Washington, Çin’in 5G teknolojisinin güvenlik riski oluşturduğu görüşünde.

Pompeo, Viyana’da hem yerel yetkililerle hem BM temsilcileriyle görüşecek

Avusturya’daki görüşmelerin konusunun ise ticari ilişkiler ve bölgesel güvenlik olması bekleniyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüşmesi planlanan Pompeo Viyana ziyareti sırasında ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA) yetkilileriyle de görüşecek. IAEA, Amerika’nın Trump yönetimi liderliğinde geri çekildiği, İran’ın nükleer programıyla ilgili uluslararası anlaşmanın uygulanmasından sorumlu.

Dışişleri Bakanı Pompeo Polonya ziyaretinde, kısa süre önce seçimlerde galip gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yla görüşecek.

Pompeo ziyaretini, ABD’nin Almanya’dan 12 bin askerini geri çekerek Polonya ve diğer NATO ülkelerindeki askeri varlığını arttırma planına yönelik Avrupa’dan eleştirilerin gündemde olduğu bir dönemde gerçekleştiriyor.

Ziyaret sırasında ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkileri Müsteşar Yardımcısı Vekili Philip Reeker’in de Polonyalı muadiliyle biraraya gelerek iki ülke arasında imzalanan ve savunma alanında işbirliğinin genişletilmesine yönelik anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Savunma İşbirliğinin Genişletilmesi Anlaşması (Enhanced Defense Cooperation Agreement) Amerika’nın “Rusya’ya karşı caydırma gücünün arttırılması ve NATO’nun güçlendirilmesi” hedefine dayanıyor ve bin ABD askerinin daha rotasyon bazında ülkede görevlendirilmesini amaçlıyor. Polonya’da halihazırda 4 bin 500 ABD personeli görev başında.

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