Pompeo: ‘’Çin Wuhan’daki Laboratuvarı Erişime Açmalı’’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’e Wuhan’daki viroloji laboratuvarlarının kapılarını dış dünyaya açması yönündeki çağrısını yineledi. Pompeo, Corona virüsü salgınının nasıl orada patlak verdiğini dünyanın anlaması gerektiğini ve Pekin’in şeffaf olmakla yükümlü olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Pompeo, ‘’Wuhan Viroloji Enstitüsü’ne hala erişimimiz yok, dünyanın erişimi yok. Bu virüsün nereden kaynaklandığını hala tam olarak bilmiyoruz’’ dedi. Pompeo, ABD’nin Çin’deki laboratuvarların güvenliğiyle ilgili endişelerinin sürdüğünü belirtti. Pompeo, ‘’Çin’de bulaşıcı patojenler üzerinde çalışmalar yürütmeye devam eden çok sayıda laboratuvar bulunuyor. Bu salgının tekrar yaşanmasını önleyecek düzeyde güvenlik tedbirleriyle faaliyet gösterip göstermediklerini bilmiyoruz. Çin Komünist Partisi bize, ortağımız olmak istediklerini söylüyor. Güvenilir ortakların bu bilgiyi paylaşma yükümlülüğü bulunmaktadır’’ diye konuştu. Başkan Donald Trump 15 Nisan’da yaptığı açıklamada, Corona virüsünün Wuhan’daki bir laboratuvardan kaynaklanmış olma ihtimalini araştırdıklarını söylemişti. Salı günü Reuters’a konuşan laboratuvarın müdürüyse bu iddiaları yalanladı.

Hala çok sayıda bilim adamı yeni Corona virüsünün, muhtemelen yarasa ve karıncayiyenler yoluyla vahşi hayattan kaynaklandığını savunsa da, virüsün Wuhan’daki bir laboratuvarda yarasalar üzerindeki bir deney sırasında kazara dışarıya sızmış olabileceği yönünde iddialar da ortaya atılmıştı. Demokrat senatörlerden Pompeo’ya mektup Washington Post gazetesinde bu ay içinde yayımlanan bir köşe yazısında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018 yılında Wuhan’daki laboratuvarda güvenlik ve idare zafiyetleri yaşandığı yönünde diplomatik yazışmalar yoluyla uyarıda bulunduğu belirtilmişti. İki Demokrat senatör Chris Murphy ve Edward Markey Salı günü Pompeo’ya bir mektup göndererek, ABD’nin Pekin Büyükelçiliği’nden gönderilen diplomatik yazışmalarla ilgili bilgi talep etti. Her ikisi de Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun üyesi olan Murphy ve Markey mektupta, Trump yönetiminin salgın öncesinde ABD’nin Çin’de görevli sağlık uzmanlarının sayısını neden daralttığını ve Wuhan Viroloji Enstitüsü’nin güvenliği ve idaresiyle ilgili kaygı ve uyarıların neden ciddiye alınmadığını sordu.