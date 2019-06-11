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Pompeo, Corbyn'e karşı Yahudi liderlere söz vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 01:20 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in Başbakan olmaması için çaba göstereceği konusunda Yahudi liderlere vaatte bulunduğu iddia edildi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'e karşı harekete geçmek için seçimleri beklemeyeceği konusunda Yahudi liderlere söz verdiği ileri sürüldü.

Amerikan Washington Post gazetesinin New York'ta Pompeo ile Yahudi liderler arasında yapılan bir toplantının ses kaydına dayandırdığı haberde, Pompeo'nun İngiltere siyasetiyle ilgili açıklamalarına yer verildi.

Habere göre Pompeo, İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn'in seçimleri kazanması halinde İngiltere'deki Yahudilerin durumu konusunda bu gruplara yardım edeceğini ifade etti.

- "Bu gerçekleşti mi ondan sonraki adımlar çok zor olur"

Habere göre, Pompeo söz konusu toplantıda, "Bay Corbyn seçilebilir, bu mümkündür. Ancak şunu bilmelisiniz ki kendisinin (Yahudi gruplara yönelik) tepki vermesini beklemeden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çünkü bu durum bir kez gerçekleşti mi ondan sonra (atılacak adımlar) çok riskli ve çok zor olacaktır." dedi.

İngiltere'de zaman zaman antisemitik olmakla suçlanan ana muhalefet lideri Corbyn, ABD'nin ve Donald Trump yönetiminin birçok uygulamasını protesto etmesiyle tanınıyor. Corbyn, Trump'ın son İngiltere ziyaretinde de birçok davete katılmamıştı.

İngiltere'deki bazı Yahudi örgütleri, ana muhalefetteki Corbyn'i antisemitizme göz yummakla suçlamış ve kendisini protesto etmişti. Corbyn ise suçlamaları reddetmiş, bu konudaki hassasiyetini artıracağı sözünü vermişti.

Ülkedeki ilgili denetleme kurumu Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, geçen ay İşçi Partisinin antisemitik eylemler içinde olup olmadığına yönelik bir soruşturma başlatmıştı.

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