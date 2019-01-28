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Pompeo Cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi’ne Venezuala hakkında bilgi vermek istediğini söyledi

28.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

Pompeo Cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi’ne Venezuala hakkında bilgi vermek istediğini söyledi

Pompeo Cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi’ne Venezuala hakkında bilgi vermek istediğini söyledi

Pompeo Cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi’ne Venezuala hakkında bilgi vermek istediğini söyledi

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