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Pompeo'dan Doğu Akdeniz için 'diplomasi' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 23:10 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin diplomatik ve barışçıl yollarla çözülmesine inandıklarını ve bunun için bölgedeki askeri varlıkların çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Pompeo'dan Doğu Akdeniz için 'diplomasi' çağrısı

Pompeo, Afganistan'da Taliban ile yapılan barış müzakereleri kapsamında başlayacak görüşmeler için Katar’ın başkenti Doha’ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe ilişkin yöneltilen bir soruya cevap veren Pompeo, Doğu Akdeniz'in ABD için önemli olduğunu ve konuya dair yoğun görüşmelerde bulunduklarını söyleyerek, "Ayrıca Kıbrıs'taki liderlerle bakış açıları, hedefleri ve yapmak istedikleri şeyler hakkında konuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile telefon görüşmeleri yaptığını hatırlattı.

"ALMANLAR İYİ BİR İŞ ÇIKARDI"

Görüşmelerde Trump'ın denizlerde ortaya çıkan sorunların diplomatik ve barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğine vurgu yaptığını aktaran Pompeo, "Almanlar, tarafların diplomatik olarak görüşmeler yapmaya başlaması konusunda iyi bir iş çıkardı. Gerçek bir müzakere sağlanmasını ve orada bulunan askeri varlıkların geri çekilmesini umuyoruz, böylece bu görüşmeler yapılabilir." ifadesini kullandı.

Pompeo, Güney Kıbrıs Rum yönetimine (GKRY) uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin bir soruya, bu kararın uzun zamandır değerlendirildiğini ve zamanlamanın doğru olduğunu savundu.

Bu konuda bütün olasılıkları değerlendirdiklerini kaydeden Pompeo, "İlişkili tüm riskleri göz önünde bulundurduğumuzdan emin olduktan sonra bu kararı aldık." yorumunda bulundu.

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