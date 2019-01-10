HABER

Pompeo'dan kafa karıştıran açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2019 17:19 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ile ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu.

Pompeo'dan kafa karıştıran açıklamalar

Mısır'da çeşitli temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo burada Suriye konusuna değindi.

Pompeo, 'Donald Trump, Suriye'de yeniden askeri alanda etkinlik kurmayı düşünüyor ama umarım buna gerek kalmaz' şeklinde kafa karıştıran açıklamalar yaptı.

Ortadoğu'daki ABD varlığına da değinen Mike Pompeo, 'ABD Ortadoğu'da her zaman özgürleştirici bir güç olmuştur, asla işgalci olmamıştır.' dedi.

Pompeo, ABD' nin askeri müdahalede bulunduğu yerlerden geri çekildiğinde ise her zaman kaosun ortaya çıktığını savundu.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
10 Ocak Amerikan Basınından Özetler10 Ocak Amerikan Basınından Özetler
ABD'nin Türkiye'ye önerdiği planın maddeleri ortaya çıktıABD'nin Türkiye'ye önerdiği planın maddeleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pompeo kafa karışıklığı Trump açıklama Suriye

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

THY uçağı pistten çıktı!

THY uçağı pistten çıktı!

'Türkiye'nin operasyon yapmasını istemiyoruz'

'Türkiye'nin operasyon yapmasını istemiyoruz'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
abd bizimle kafa buluyor bizimkilerde kendi kendine gelin güvey oluyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin Türkiye'ye önerdiği planın maddeleri ortaya çıktı

ABD'nin Türkiye'ye önerdiği planın maddeleri ortaya çıktı

Yok artık! Kamu çalışanlara ek gelir önerisi: Bebek bakın, köpek gezdirin

Yok artık! Kamu çalışanlara ek gelir önerisi

Suriye'de muhaliflerle ateşkes sağlandı

Suriye'de muhaliflerle ateşkes sağlandı

Türkiye'den ABD'li yetkililere önemli suçlama

Türkiye'den ABD'li yetkililere önemli suçlama

Muhammed Ali'nin çiftlik evini Türk vakfı aldı

Muhammed Ali'nin çiftlik evini Türk vakfı aldı

Trump tehdit etti: Onaylayın yoksa...

Trump tehdit etti: Onaylayın yoksa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.