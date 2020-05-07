HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pompeo'dan kafa karıştıran koronavirüs açıklaması: Hepsi doğru

Pompeo'dan kafa karıştıran koronavirüs açıklaması: Hepsi doğru

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2020 01:37 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin yönetiminin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bulguları ilk etapta sakladığına dair söylemini yinelerken virüsün çıkışıyla ilgili Trump hükümetindeki yetkililerin çelişkili açıklamalarının hepsinin doğru olabileceğini söyledi.

Pompeo'dan kafa karıştıran koronavirüs açıklaması: Hepsi doğru

Gazetecilerin Kovid-19 salgınına yönelik sorularını yanıtlayan Pompeo, söz konusu virüsün ölümcüllük derecesini bilmesine rağmen diğer ülkeleri uyarmayan Çin'in, hayatını kaybeden yüz binlerce insanın sorumlusu olduğunu savundu.

"SALGINI SAKLAMAYI TERCİH ETTİLER"

Pompeo, "Çin, dünyayı küresel ekonomik bir çöküntüye girmekten kurtarabilirdi. Bunu yapabilme seçenekleri vardı ancak Wuhan'daki salgını saklamayı tercih ettiler. Hala insanları güvende tutabilmek için ihtiyaç duyduğumuz bilgileri paylaşmayı reddediyorlar." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMASIYLA KAFALARI KARIŞTIRDI

Diğer yandan Başkan Donald Trump hükümetindeki yetkililerin, virüsün nereden ve nasıl çıktığına dair çelişkili ifadeler kullanmasına ilişkin sorulara tepki gösteren Pompeo, ardından yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı.

"HER İKİ AÇIKLAMA DA DOĞRU OLABİLİR"

Yapılan çelişkili açıklamaların hepsinin doğru olabileceğini ileri süren Pompeo, "Tam olarak net değil ve virüsün laboratuvardan çıktığına dair birçok delil mevcut. Her iki açıklama da doğru olabilir. Ben ve yönetimdeki yetkililer her ikisini de söyledik. Hepsi doğru." dedi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek? İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?
Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 3 milyon 800 bini geçtiKoronavirüs kabusu! Dünya genelinde 3 milyon 800 bini geçti
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de son durum

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

İçişleri'nden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için yeni genelge

İçişleri'nden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İtalya kritik gelişme! Yarın kademeli normale dönüş başlıyor

İtalya kritik gelişme! Yarın kademeli normale dönüş başlıyor

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Kanıt gördüm

Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Kanıt gördüm

Diğer Haberler
Darbe girişiminde bulunan ABD'liden şok itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık

Darbe girişimi sonrası şok itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık

DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Son derece dikkatli yönetilmeli

DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Son derece dikkatli yönetilmeli

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 3 milyon 800 bini geçti

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 3 milyon 800 bini geçti

Tek kelimeyle vahşet! Nesli tükenmekte olan 38 bin 500 köpek balığını katletmişler

Nesli tükenmekte olan 38 bin 500 köpek balığını katletmişler

Koronavirüs fillerin de yaşamını değiştirdi! Tayland'da 100'ün üzerinde fil doğaya salındı

Koronavirüs fillerin de yaşamını değiştirdi

Ukrayna’da gizli roket projesini Rusya’ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı

Ukrayna'da flaş operasyon! Gizli roket projesini Rusya’ya satacaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.