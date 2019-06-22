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Pompeo: "Dini özgürlükler konusunda Özbekistan’da ilerleme var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Özbekistan’da dini özgürlükler konusunda dikkate değer bir ilerleme sağlandığını açıkladı.Özbekistan’ın son 30 yılda ilk kez dini özgürlükler konusunda "özellikle kaygı duyulan ülkeler" arasında olmadığını vurgulayan Pompeo, Özbek hükumetinin bu konuda daha yapması gerekenlerin olduğunu da söyledi.ABD nezdinde dini inançları nedeniyle cezaevlerinde bulundukları bilinen 50’den fazla tutuklunun serbest bırakıldığının, 60 binden fazla ülke vatandaşı için yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığının altını çizen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Özbekistan’dan ileride de dini özgürlükler konusunda benzeri adımların devam edilmesini beklemekte olduklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Özbekistan’da dini özgürlükler konusunda dikkate değer bir ilerleme sağlandığını açıkladı.
Özbekistan’ın son 30 yılda ilk kez dini özgürlükler konusunda "özellikle kaygı duyulan ülkeler" arasında olmadığını vurgulayan Pompeo, Özbek hükumetinin bu konuda daha yapması gerekenlerin olduğunu da söyledi.
ABD nezdinde dini inançları nedeniyle cezaevlerinde bulundukları bilinen 50’den fazla tutuklunun serbest bırakıldığının, 60 binden fazla ülke vatandaşı için yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığının altını çizen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Özbekistan’dan ileride de dini özgürlükler konusunda benzeri adımların devam edilmesini beklemekte olduklarını ifade etti.

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