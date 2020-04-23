Pompeo: DSÖ’ye fonları yeniden başlatmayabiliriz

Pompeo, örgütü eleştirerek köklü bir değişime gidilmesi gerektiğini belirtti.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin askıya aldığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) fonlarını yeniden başlatmayabileceklerini ifade etti. Fox News’e konuşan Pompeo, örgütte köklü bir değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı örgütü "2007 yılında da reforme ettiklerini" söyleyen Dışişleri Bakanı, "BM’de bulunan bu örgütün yetersizlikleriyle ilk kez uğraşmak zorunda kalmıyoruz" diye konuştu. Pompeo, örgütün bir yapısal iyileşmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı, örgütte olası bir yönetim değişikliğinin DSÖ'yle yola devam etmelerinin ön koşullardan biri olup olamayacağı sorusuna, "Bu doğru, hatta daha da fazlası olabilir: Amerikan vergi mükelleflerinin dolarları artık bir daha asla DSÖ'ye gitmeyebilir. Bundan daha cesur bir değişime ihtiyacımız da olabilir" diye yanıt verdi.

Ghebreyesus’a sert eleştiriler

DSÖ'nün salgını sıfır noktası olan Wuhan’daki viroloji laboratuarlarında güvenlik standartlarının uygulanmasının gözetiminden sorumlu olduğunu hatırlatan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çarşamba günü yaptığı açıklamada örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u da sert sözlerle eleştirmişti.