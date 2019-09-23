Pompeo: ‘Dünya Çin’in Müslüman Uygurlar’a Baskılarına Karşı Çıkmalı’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dünyanın Çin’in Şincan bölgesindeki Müslüman azınlık Uygurlar’a yönelik baskılarına karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere New York’ta bulanan Dışişleri Bakanı Pompeo, beş Orta Asya ülkesi Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan’ın dışişleri bakanıyla bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dünyanın Çin’in Şincan bölgesinde Müslümanlık inancına ve kültürüne sahip kendi vatandaşı olan Uygurlular’ın varlıklarını tamamen silme çabalarına karşı çıkmak zorunda olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Salı günü New York’ta Çin'in Şincan bölgesinde yaşanan insan hakları krizi konulu bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

BM, Şincan'da en az bir milyon etnik Uygur ve diğer Müslüman'ın gözaltına alındığını açıklamış, Pekin yönetimi de Şincan'daki bu tesislerin tutsak kampları olmadığını belirterek, Müslüman Uygarlar’ın tutulduğu kampları “mesleki eğitim merkezleri" olarak nitelendirmişti.

İnsan hakları uzmanları çoğunluğunu Müslüman Uygur Türkleri’nin oluşturduğu en az bir milyon kişinin Şincan bölgesindeki kamplarda gözaltında tutulduğunu belirtiyor.

