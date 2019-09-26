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Pompeo: ‘Esat İdlib’de Kimyasal Silah Kullandı’

26.09.2019 21:52 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye lideri Beşar Esat yönetimindeki güçlerin Mayıs ayında İdlib’de isyancılarla çıkan çatışmada kimyasal silah kullandığı sonucuna vardıklarını açıkladı

Pompeo: ‘Esat İdlib’de Kimyasal Silah Kullandı’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye lideri Beşar Esat yönetimindeki güçlerin Mayıs ayında İdlib’de isyancılarla çıkan çatışmada kimyasal silah kullandığı sonucuna vardıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamayı Perşembe günü New York’ta düzenlediği basın toplantısında yapan Pompeo, “Esat rejimi sayısız zulümden sorumlu. Ve bunların bazıları savaş suçu ve insanlık suçu nietliğinde” dedi ve ekledi: “Bugün, Amerika’nın, Esat rejiminin 19 Mayıs’ta kimyasal silah olarak klor kullandığı kanısına vardığını açıklıyorum”.

ABD yetkilileri Mayıs ayında Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmalarda Esat güçlerince kimyasal silah kullanıldığı yönünde çeşitli ihbarlar aldıklarını ancak bu yöndeki iddialarla ilgili kesin sonuca yeni vardıklarını belirtiyor.

Trump yönetimi, Esad rejim güçlerinin kimyasal silah kullandığı iddialarının ardından Suriye’ye 2017 yılı Nisan ayında ve 2018 yılı Nisan ayında hava operasyonu düzenlemişti.

ABD ile birlikte İngiltere ve Fransa da 2018 yılı Nisan ayında Suriye’nin kimyasal silah hedefleri olarak gördükleri noktalara havadan müdahalede bulunmuştu.

Bu yıl Nisan ayı sonundaysa, Esat isyancıların ateşkes anlaşmasını bozduğunu iddia ederek İdlib ve civarında saldırılar başlatmıştı.

Pompeo açıklamasında, bu yıl Mayıs ayında Esat’ın düzenlediği kimyasal saldırının öncekilerden farklı olduğunu, çünkü bu sefer klor kullanıldığını söyledi.

Amerika’nın bu durum karşısında nasıl bir tepki vereceği yönündeki soruları yanıtsız bırakan Pompeo, “Bilin ki, Başkan Trump dünyayı kimyasal silah kullanımından uzak tutma konusunda oldukça gayretli” dedi.

Pompeo ayrıca Suriye yönetimine yakıt sağlamaları nedeniyle iki Rus kurumuna yaptırım uyguladıklarına dikkat çekti.

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