Pompeo: ‘Esat Rejimi Saldırıları Türkiye’yle Çatışma Riskini Arttırıyor’ 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’de Beşar Esat hükümetinin İdlib’deki saldırılarının NATO müttefiki Türkiye’yle çatışma riskini arttırdığını söyledi. Pompeo, “İdlib konusunda neler yapabileceğimizi görmek için Türkiye’yle birlikte çalışıyoruz” dedi. Washington’da bakanlık binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, İdlib’deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, “Esat rejiminin Moskova ve Tahran’ın da desteğiyle o bölgedeki zalimce yeni saldırıları, trajik biçimde gördüğümüz gibi genç insanlar dahil 3 milyonun üzerinde yerlerinden olmuş kişiyi tehlikeye atıyor. Daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi, rejim askeri bir zafer elde edemeyecek” diye konuştu. “Rejimin saldırıları NATO müttefikimiz Türkiye’yle çatışma riskini arttırıyor” ifadesini kullanan Pompeo, çözümün kalıcı bir ateşkes ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı altında BM öncülüğünde müzakerelerin yürütülmesinden geçtiğini vurguladı. Pompeo, “Başkan Trump’ın da söylediği gibi, birlikte neler yapabileceğimizi görmek için Türkiye’yle çalışıyoruz” dedi.

Pompeo, Suriye’de bir ateşkesin hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu, bugüne kadar tüm ateşkes girişimlerinin Esat, Ruslar ya da İranlılar tarafından baltalandığını söyledi. Suriye halkının insani yardımlara erişimine izin verilmesi, bir insani yardım koridoru oluşturulmasının önemine işaret eden ve Rusya’yı BM Güvenlik Konseyi’nde geçenlerde bu konudaki bir tasarıyı bloke ettiği için eleştiren Pompeo, yardımların ulaştırılmasını sağlamak için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le çalıştıklarını kaydetti. ‘Seçimlere müdahale olursa karşılığını veririz’ Amerika’da 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken Rusya’nın seçimlere müdahalesi konusu yine gündemin üst sıralarına taşınmaya başladı. Bu konuya da açıklamalarında yer veren Pompeo, Rusya ya da başka bir ülkenin Amerikan seçimlerine ve demokratik süreçlere zarar verecek adımlar atmaları halinde Amerika olarak gereken karşılıkları vereceklerini vurguladı. Pompeo, “Seçimlerimize müdahale kabul edilemez. Trump yönetimi seçimlerimizin güvenilirliğini muhafaza etmek için her zaman gayret gösterecek” diye konuştu.