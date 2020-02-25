HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pompeo: ‘Esat Rejimi Saldırıları Türkiye’yle Çatışma Riskini Arttırıyor’ 

Pompeo: ‘Esat Rejimi Saldırıları Türkiye’yle Çatışma Riskini Arttırıyor’ 

25.02.2020 19:42 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’de Beşar Esat hükümetinin İdlib’deki saldırılarının NATO müttefiki Türkiye’yle çatışma riskini arttırdığını söyledi. Pompeo, “İdlib konusunda neler yapabileceğimizi görmek için Türkiye’yle birlikte çalışıyoruz” dedi.

Pompeo: ‘Esat Rejimi Saldırıları Türkiye’yle Çatışma Riskini Arttırıyor’ 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’de Beşar Esat hükümetinin İdlib’deki saldırılarının NATO müttefiki Türkiye’yle çatışma riskini arttırdığını söyledi. Pompeo, “İdlib konusunda neler yapabileceğimizi görmek için Türkiye’yle birlikte çalışıyoruz” dedi.

Washington’da bakanlık binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, İdlib’deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, “Esat rejiminin Moskova ve Tahran’ın da desteğiyle o bölgedeki zalimce yeni saldırıları, trajik biçimde gördüğümüz gibi genç insanlar dahil 3 milyonun üzerinde yerlerinden olmuş kişiyi tehlikeye atıyor. Daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi, rejim askeri bir zafer elde edemeyecek” diye konuştu.

“Rejimin saldırıları NATO müttefikimiz Türkiye’yle çatışma riskini arttırıyor” ifadesini kullanan Pompeo, çözümün kalıcı bir ateşkes ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı altında BM öncülüğünde müzakerelerin yürütülmesinden geçtiğini vurguladı. Pompeo, “Başkan Trump’ın da söylediği gibi, birlikte neler yapabileceğimizi görmek için Türkiye’yle çalışıyoruz” dedi.

Pompeo, Suriye’de bir ateşkesin hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu, bugüne kadar tüm ateşkes girişimlerinin Esat, Ruslar ya da İranlılar tarafından baltalandığını söyledi. Suriye halkının insani yardımlara erişimine izin verilmesi, bir insani yardım koridoru oluşturulmasının önemine işaret eden ve Rusya’yı BM Güvenlik Konseyi’nde geçenlerde bu konudaki bir tasarıyı bloke ettiği için eleştiren Pompeo, yardımların ulaştırılmasını sağlamak için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le çalıştıklarını kaydetti.

‘Seçimlere müdahale olursa karşılığını veririz’

Amerika’da 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken Rusya’nın seçimlere müdahalesi konusu yine gündemin üst sıralarına taşınmaya başladı. Bu konuya da açıklamalarında yer veren Pompeo, Rusya ya da başka bir ülkenin Amerikan seçimlerine ve demokratik süreçlere zarar verecek adımlar atmaları halinde Amerika olarak gereken karşılıkları vereceklerini vurguladı.

Pompeo, “Seçimlerimize müdahale kabul edilemez. Trump yönetimi seçimlerimizin güvenilirliğini muhafaza etmek için her zaman gayret gösterecek” diye konuştu.

Çin ve İran’a Corona virüsüyle mücadele konusunda eleştiri

Corona virüsü salgınına da değinen Pompeo, Çin ve İran’ı salgınla ilgili önemli bilgileri saklamak ve durumun ciddiyetini ört bas etmeye çalışmakla suçladı.

Wall Streeet Journal gazetesinin üç muhabirini sınır dışı ettiği için Pekin’e tepki gösteren Pompeo, halkın ve sağlık personelinin virüsle ilgili doğru bilgilere ulaşabilmesini sağlamak için özgür basına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Pompeo, “Eğer Çin kendi vatandaşı ve yabancı gazetecilere, sağlık personeline serbestçe konuşmaları ve araştırmalarına izin verseydi, Çinli yetkililer ve diğer ülkeler bu sorunla mücadeleye çok daha hazır konumda olurdu” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, ABD’nin İran hükümetinin de salgınla ilgili “çok önemli ayrıntıları saklamış olabileceğinden derin kaygı duyduğunu” belirtti. Pompeo, İran dahil tüm ülkelerin “doğruları söylemesi” ve uluslararası yardım örgütleriyle işbirliği yapması gerektiği mesajını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Türkiye-İran sınırında depremTürkiye-İran sınırında deprem
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...

En Çok Okunan Haberler

İran Sağlık Bakanı Yardımcısında koronavirüs tespit edildi

İran Sağlık Bakanı Yardımcısında koronavirüs tespit edildi

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Sevgilisi de suskunluğunu bozdu! 3. kişi açıklaması

Sevgilisi de suskunluğunu bozdu! 3. kişi açıklaması

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye-İran sınırında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Türkiye-İran sınırında deprem

Kayıp 3 lise öğrencisi İzmir'de bulundu

Kayıp 3 lise öğrencisi İzmir'de bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Niğde'de koronavirüs şüphesi

Niğde'de koronavirüs şüphesi

Son dakika: Bakan Soylu'dan koronavirüs iddialarıyla ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan koronavirüs iddialarıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.