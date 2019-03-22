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Pompeo eski ABD yönetiminin Hizbullah'a karşı tutumunu eleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 18:00 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "İsrail ve Filistin arasındaki sorun çözülecek. ABD yakında bu konudaki vizyonunu açıklayacak" - "Lübnan önceden başarılı bir ekonomik güçtü ve tekrar buna ulaşabilir ancak teröristlerle işbirliği yaparak değil"

DUBAİ (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin İsrail ve Filistin için hazırladığı barış planını yakında açıklayacağını ifade ederek, eski ABD yönetiminin Hizbullah'a yönelik müsamahakar tutumunu esefle karşıladığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyon kanalına röportaj veren Pompeo, Filistinliler için onurlu bir hayat istediklerini kaydetti.

Yüzyılın anlaşması olarak bilinen plana işaret eden Pompeo, "İsrail ve Filistin arasındaki sorun çözülecek. ABD yakında bu konudaki vizyonunu açıklayacak." dedi.

"Çözüm planımızı sunduğumuzda tüm dünya nasıl düşündüğümüzü görecek." diyen Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek ve Kudüs ziyaretiyle İsrail genel seçimine müdahale ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Dışişleri Bakanı, "ABD yönetimlerinin Hizbullah'ı dizginleme" konusunda müsamahakar tutumundan esef duyduğunu dile getirdi.

Pompeo, son 10 yılda ABD yönetimlerinin Hizbullah konusunda gerekenleri yapmadığını ve beklentilerini netleştirmediğini ifade etti.

Hizbullah'ın yer aldığı Lübnan hükümetinin başarı ihtimalinin düşük olduğunu kaydeden Pompeo, şunları söyledi:

"Lübnan halkı için en iyisini istiyoruz ve tarihini biliyoruz. Lübnan önceden başarılı ekonomik bir güçtü ve tekrar buna ulaşabilir ancak teröristlerle işbirliği yaparak veya teröristler İsrail'e doğru füze yerleştirerek bölgeleri işgal ederek değil."

Pompeo, İsrail'deki temaslarının ardından sabah saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçmiş ve buradaki temaslarına başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hizbullah israil Lübnan Mike Pompeo

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