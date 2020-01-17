HABER
  4. Pompeo: ‘Eski Ukrayna Büyükelçisi ile İlgili İddialar Soruşturulacak’

Pompeo: ‘Eski Ukrayna Büyükelçisi ile İlgili İddialar Soruşturulacak’

17.01.2020 23:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç'in takip ya da tehdit edildiği iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Pompeo, iddiaların doğru olmadığına inandığını ancak olayın soruşturulacağını açıkladı

Pompeo: ‘Eski Ukrayna Büyükelçisi ile İlgili İddialar Soruşturulacak’

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç'in takip ya da tehdit edildiği iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Pompeo, iddiaların doğru olmadığına inandığını ancak olayın soruşturulacağını açıkladı.

Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin birlikte iş yaptığı Ukraynalı Lev Parnas, Trump yönetiminin Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç'i görevden uzaklaştırması karşılığında Ukrayna Başsavcısı'nın Biden ailesi hakkında yıkıcı nitelikli bilgi paylaşacağını iddia etmişti. Hafta başında sızan yeni belgeler, Ukrayna doğumlu ABD vatandaşı Parnas’ın, Trump’ın geçen Mayıs ayında görevden aldığı Yovanoviç’in her hareketini gözetim altında tuttuğunu göstermişti.

Bir radyo programına konuşan Pompeo, Lev Parnas’la hiç tanışmadığını ya da iletişim kurmadığını söyledi. Meselenin yanlışlığının ispatlanacağına inandığını söyleyen Pompeo, “Böyle bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirmek için yapmamız gerekeni yapacağız” dedi.

Pompeo, “Dışişleri Bakanı olarak olayı değerlendirmek ve soruşturmakla yükümlüyüm. Bir yetkilimizle ilgili her türlü tehdit varsayımında, elbette araştıracağız” diye konuştu.

Temsilciler Meclisi’ndeki azil soruşturmasında ifade veren Yovanoviç, gece yarısı Washington’dan bir telefon geldiğini ve güvenliğiyle ilgili endişeler olduğu gerekçesiyle ABD’ye dönmesi gerektiği konusunda uyarı aldığını söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Avrupa Konseyi’nden Suriyeli doktora ödülAvrupa Konseyi’nden Suriyeli doktora ödül
Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anka Neferler Tim, Yunanistan'ın stratejik kurumlarını hackledi

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

Bağdat’ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma

Bağdat’ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma

Dünyanın hareket edebilen en kısa erkeği öldü

Dünyanın hareket edebilen en kısa erkeği hayatını kaybetti

Kıymetli madenlerde şok gelişme

Kıymetli madenlerde şok gelişme

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken detay! Ruhani namaz biter bitmez camiden ayrıldı

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Suudi Arabistan, ülkesini koruyan ABD askerleri için 500 milyon dolar ödedi

Suudi Arabistan'dan ABD'ye 500 milyon dolar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.