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Pompeo: Göçmenler sınırlarımızdan giremeyecek

24.10.2018 13:06 | Son Güncelleme

Orta Amerika’dan ABD’ye doğru yol alan göçmen kafilesi Meksika’da mola verdi.

Pompeo: Göçmenler sınırlarımızdan giremeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, göçmenlerin ülkeye alınmayacağını vurguladı. Trump da konvoyda Ortadoğu’dan kişiler olduğunu öne sürmüştü.13 Ekim'de Honduras'tan ABD'ye doğru yola çıkan ve sayıları giderek artan göçmen kafilesi Meksika'da yolculuklarına ara verdi. Burada tıbbi yardım ve gıda yardımı alan göçmenlerin çoğu yolculuklarına devam etmeyi hedeflerken, Washington'dan birbiri ardına sert açıklamalar geliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kafileyi "kabul edilemez bir güvenlik riski” olarak nitelendirirerek göçmenleri geri dönmeye çağırdı. "Konvoy hiçbir koşul altında güney sınırlarımızı yasa dışı biçimde geçmeyecektir” diyen Pompeo, Meksika hükümetine de göçmenleri durdurma çağrısı yaptı. Bakan ayrıca söz konusu kafilenin, "göçmenleri sömüren insan kaçakçıları için hedef konumunda olduğunu" söyledi.

BMMYK: Çok sayıda göçmen iltica koşullarını haiz

Meksika'ya ulaşan konvoydan sığınma başvurusunda bulunmak isteyen göçmenler Tapachula'da kalırken, diğerleri ülkenin güneyindeki Huixtla'da geceledi. Yolculuklarının kalan yaklaşık 4 bin kilometrelik kısmı için güç toplamaya çalışan gruba burada gıda ve tıbbi yardım desteği verildi.

BMMYK, çok sayıda göçmenin iltica koşullarını sağladığını belirtiyor. Meksika hükümeti, yürüyüşün organizatörlerinin sayısını 7 bin olarak açıkladığı göçmenlerden yaklaşık bin 700'ünün sığınma başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Hükümetin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 500 Honduraslı da ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönebilmeleri için Meksika'dan yardım talep etti.

Trump: Grupta Ortadoğulular da olabilir

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkeye doğru yol alan kafileye Orta Amerikalı göçmenlerin yanı sıra, Afrika, Güney Asya ve Ortadoğuluların da karıştığını öne sürüyor. Aynı iddia ABD Başkanı Donald Trump tarafından da dillendirildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ise ellerinde bu yönde bir bilgi olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasının ardından Salı günü ise gazetecilerin konuya yönelik sorularına ellerinde bir kanıt olmadığı yanıtını verdi. Trump, "Ancak yine de bu mümkün olabilir” diye konuştu.

CNN'in haberine göre, belirli bir dönem sonra konvoyda Ortadoğuluların da olacağını düşündüğünü belirten Trump "Kesin olan; Ortadoğu ve ülkemiz için uygun olmayan diğer yerlerden (ABD'nin) güney sınırına yaklaşan çok sayıda insan var” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Meksika sınırına asker yığma tehdidini de tekrarlamıştı.

DW,dpa/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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