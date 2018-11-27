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Pompeo, Haşim Taçi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 03:27 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile Washington'da bir araya geldi - ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasından: - "Bakan Pompeo, ABD'nin bağımsız, egemen ve uluslararası topluma tamamen entegre olmuş bir Kosova için sarsılmaz desteğini bir kez daha dile getirmiştir" - "Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, her iki ülkenin Batılı milletler topluluğuna gelecekteki entegrasyonunun önünü açacak yegane yoldur"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile Washington'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo-Taçi görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu görüşmeye ilişkin, "Bakan Pompeo, ABD'nin bağımsız, egemen ve uluslararası topluma tamamen entegre olmuş bir Kosova için sarsılmaz desteğini bir kez daha dile getirmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Pompeo'nun, son dönemde her alanda gösterdiği çabalardan dolayı Taçi yönetimini ve Kosova halkını takdir ettiği vurgulandı.

- Kosova'ya "gümrük vergilerini kaldırın" çağrısı

"Bakan, Sırbistan ile tarihi ve kapsamlı bir normalleşme sürecine ulaşması anlamında mevcut fırsatı değerlendirmesi konusunda Kosova'yı teşvik etti." ifadesine yer verilen açıklamada, Avrupa Birliği şemsiyesi altındaki diyalog sürecine işaret edildi.

Pompeo'nun, Taçi'ye, Sırbistan ve Bosna-Hersek'e Kosova'nın uyguladığı gümrük tarifelerini kaldırması konusunda da çağrıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, her iki ülkenin Batılı milletler topluluğuna gelecekteki entegrasyonunun önünü açacak yegane yoldur." değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada, ABD'nin her iki ülkeye de yardıma hazır olduğu vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kosava Cumhurbaşkanı Haşim Taçi Kosova

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