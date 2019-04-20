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Pompeo, hem Poroşenko hem de Zelensky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 22:18 | Son Güncelleme

ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi Petro Poroşenko ve Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yarın gerçekleştirilecek Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi her iki aday Petro Poroşenko ve Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi Petro Poroşenko ve Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yarın gerçekleştirilecek Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi her iki aday Petro Poroşenko ve Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Volker, “Dışişleri Bakanı Pompeo, Ukrayna’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve Ukrayna halkının güvenlikte başarı, refah, demokrasi ve özgürlük için kimi seçerse seçsin onunla çalışmaya devam etmeyi destekleyeceğini vurgulamak için iki adayı da aradı.” ifadelerini kullandı.

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