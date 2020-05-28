Pompeo: ‘’Hong Kong Artık Çin’den Özerk Değil’’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong’un İngiltere’nin egemenliğinde olduğu dönemde ABD yasaları dahilinde sahip olduğu özel statüye bundan böyle tabi olmayacağını açıkladı. Bu durumun Hong Kong’un bir finans merkezi olma konumunu olumsuz etkilemesi bekleniyor. Pompeo’nun ABD Kongresi’ne bu yönde bildirimde bulunması Çin’in Hong Kong’ta yeni bir ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe koymaya çalıştığı sırada geldi. Hong Kong’a ABD tarafından tanınan ekonomik imtiyazların kaldırılıp kaldırılmayacağı ise Başkan Donald Trump’ın kararına kalıyor. Pompeo, açıklamasının devamı olarak atılabilecek adımlar konusunda bir tavsiyede bulunmadı ancak Reuters haber ajansına göre konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar Trump yönetiminin Hong Kong’a uygulanan ayrıcalıklı gümrük vergisi oranlarını durdurmayı değerlendirdiğini söyledi. Adını açıklamayan bu kaynaklardan birine göre, Trump ayrıca yeni yasayı yürürlüğe sokmada rolü bulunan Çinli yetkililere, devlet kuruluşlarına ve şirketlere yaptırımları değerlendirebilir.

Ticaret savaşı ve Corona salgını nedeniyle Pekin’le ilişkilerindeki gerilimin dozu giderek artan Trump, Salı günü Washington’un hafta sonuna kadar ulusal güvenlik yasasına güçlü bir yanıt vermeye hazırlandığını belirtmişti. ‘‘Hong Kong’un yeterince özerk olduğu söylenemez’’ Pompeo, Çin’in uygulamak istediği güvenlik yasasının Hong Kong’un özerkliğini ve özgürlüğünü baltalamak için attığı çok sayıda adımdan biri olduğunu kaydetti ve ‘‘Bugün sahadaki koşullara bakıldığında mantıklı hiç kimse Hong Kong’un Çin’den yüksek seviyede bir özerkliğe sahip olduğunu söyleyemez’’ dedi. Pompeo, Hong Kong’un ABD yasaları dahilinde 1997 yılının Temmuz ayına kadar gördüğü ayrıcalıklı muameleyi bundan böyle görmeyeceğini bildirdi. Bu tarihte Hong Kong İngiltere yönetiminden çıkmış ve Çin’e devredilmişti. Pompeo, Çin’in Hong Kong’u kendisine benzetmeye çalıştığına şüphe olmadığını da sözlerine ekledi. ABD Kongresi tarafından kabul edilen ve Başkan Trump tarafından geçen yıl onaylanan Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası Hong Kong’un ABD ile ticaret konusunda ayrıcalıklı konumunu sürdürmesi için yeterli özerkliğe sahip olduğunun Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmasını içeriyor. Bu ayrıcalıklar Hong Kong’un şu an sahip olduğu dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olma konumunu da destekliyordu.