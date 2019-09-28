Pompeo İfadeye Çağırıldı: Ukrayna Temsilcisi İstifa Etti

Amerika Kongresi’nin alt kanadı olan ve Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Başkan Trump’a yönelik azil soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu ifadeye çağırdı ve elindeki belgeleri ilgili komisyonlarla paylaşmasını istedi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim Komisyonlarının her biri ayrı olarak ABD Dışişleri Bakanı’nı Ukrayna kriziyle ilgili gelişmeleri ele almak üzere ifadeye çağırdı.

ABD Ukrayna Özel Temsilcisi istifa etti

Kongre’de ifadeye çağırılanlar arasında dışişleri bakanlığından 5 yetkili de bulunuyor. Bu yetkililerin iki hafta içince Kongre’ye ifade vermesi isteniyor. 5 kişi arasında yer aldığı belirtilen ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker Cuma günü akşam saatlerinde istifa etti. Volker’ın istifa nedeniyle ilgili soruları dışişleri bakanlığı yanıtsız bıraktı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Trump için azil sürecinin resmen başlatılmasına neden olan Ukrayna krizi ilk patlak verdiğinde, Biden’ın soruşturulması gerektiğini söylemişti.